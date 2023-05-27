Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО в Чечне. Видео

27 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Задержанного за сожжение Корана доставили в Грозный Фото: Сергей Русанов © URA.RU Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню. У СИЗО в Грозном его встретили жители региона с плакатами «Руки прочь от Корана», сообщают СМИ. «Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в СИЗО в столице Чеченской Республики городе Грозном. Возле СИЗО собрались жители региона», — передает ТАСС. На плакатах активистов изображены надписи «Руки прочь от святыни!» и «Руки прочь от Корана!». Молодой человек, подозреваемый в сожжении священной книги мусульман на фоне мечети, был задержан в Волгограде. Позднее источники в правоохранительных органах сообщали, что в провокации виноваты американские спецслужбы. В Следственном комитете РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню. У СИЗО в Грозном его встретили жители региона с плакатами «Руки прочь от Корана», сообщают СМИ. «Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в СИЗО в столице Чеченской Республики городе Грозном. Возле СИЗО собрались жители региона», — передает ТАСС. На плакатах активистов изображены надписи «Руки прочь от святыни!» и «Руки прочь от Корана!». Молодой человек, подозреваемый в сожжении священной книги мусульман на фоне мечети, был задержан в Волгограде. Позднее источники в правоохранительных органах сообщали, что в провокации виноваты американские спецслужбы. В Следственном комитете РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.