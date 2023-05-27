Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО в Чечне. Видео

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Тегеран. Иран, мечеть, ислам, коран, иранская мечеть, шииты
Задержанного за сожжение Корана доставили в Грозный Фото:

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню. У СИЗО в Грозном его встретили жители региона с плакатами «Руки прочь от Корана», сообщают СМИ.

«Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в СИЗО в столице Чеченской Республики городе Грозном. Возле СИЗО собрались жители региона», — передает ТАСС. На плакатах активистов изображены надписи «Руки прочь от святыни!» и «Руки прочь от Корана!».

Молодой человек, подозреваемый в сожжении священной книги мусульман на фоне мечети, был задержан в Волгограде. Позднее источники в правоохранительных органах сообщали, что в провокации виноваты американские спецслужбы. В Следственном комитете РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.

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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню. У СИЗО в Грозном его встретили жители региона с плакатами «Руки прочь от Корана», сообщают СМИ. «Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в СИЗО в столице Чеченской Республики городе Грозном. Возле СИЗО собрались жители региона», — передает ТАСС. На плакатах активистов изображены надписи «Руки прочь от святыни!» и «Руки прочь от Корана!». Молодой человек, подозреваемый в сожжении священной книги мусульман на фоне мечети, был задержан в Волгограде. Позднее источники в правоохранительных органах сообщали, что в провокации виноваты американские спецслужбы. В Следственном комитете РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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