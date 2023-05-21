В провокации, связанной с сожжением священной книги Корана, виноваты американские спецслужбы. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ.
«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал источник в беседе с РИА Новости. В Следственном комитете РФ отмечали, что в Волгограде был пойман виновник, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В СК РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие лица несколько раз были замечены в осквернении Корана. Например, в марте глава Чечни Рамзн Кадыров публиковал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, а затем сжигают. В апреле провокатор сжег Коран на берегу Белого озера в Москве. В Дании сжигали священную книгу мусульман перед российским посольством.
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