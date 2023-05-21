В сожжении Корана в Волгограде обвинили спецслужбы США

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, арабская вязь, священная книга, толкования к корану
В Волгограде сожгли Коран Фото:

В провокации, связанной с сожжением священной книги Корана, виноваты американские спецслужбы. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал источник в беседе с РИА Новости. В Следственном комитете РФ отмечали, что в Волгограде был пойман виновник, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В СК РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие лица несколько раз были замечены в осквернении Корана. Например, в марте глава Чечни Рамзн Кадыров публиковал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, а затем сжигают. В апреле провокатор сжег Коран на берегу Белого озера в Москве. В Дании сжигали священную книгу мусульман перед российским посольством.

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В провокации, связанной с сожжением священной книги Корана, виноваты американские спецслужбы. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ. «Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал источник в беседе с РИА Новости. В Следственном комитете РФ отмечали, что в Волгограде был пойман виновник, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В СК РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие лица несколько раз были замечены в осквернении Корана. Например, в марте глава Чечни Рамзн Кадыров публиковал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, а затем сжигают. В апреле провокатор сжег Коран на берегу Белого озера в Москве. В Дании сжигали священную книгу мусульман перед российским посольством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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