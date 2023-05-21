В сожжении Корана в Волгограде обвинили спецслужбы США

21 мая 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

В Волгограде сожгли Коран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В провокации, связанной с сожжением священной книги Корана, виноваты американские спецслужбы. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ. «Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал источник в беседе с РИА Новости. В Следственном комитете РФ отмечали, что в Волгограде был пойман виновник, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В СК РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие лица несколько раз были замечены в осквернении Корана. Например, в марте глава Чечни Рамзн Кадыров публиковал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, а затем сжигают. В апреле провокатор сжег Коран на берегу Белого озера в Москве. В Дании сжигали священную книгу мусульман перед российским посольством.

В провокации, связанной с сожжением священной книги Корана, виноваты американские спецслужбы. Об этом заявил источник в правоохранительных органах РФ. «Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал источник в беседе с РИА Новости. В Следственном комитете РФ отмечали, что в Волгограде был пойман виновник, который признался, что действовал по указке украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В СК РФ уточнили, что расследование дела на себя возьмут чеченские следователи. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие лица несколько раз были замечены в осквернении Корана. Например, в марте глава Чечни Рамзн Кадыров публиковал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, а затем сжигают. В апреле провокатор сжег Коран на берегу Белого озера в Москве. В Дании сжигали священную книгу мусульман перед российским посольством.