ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 229 раз за сутки

27 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

В результате обстрелов пострадали мирные жители, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 26 мая обстреляли Белгородскую область 229 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Есть раненые. «Грайворонский горокруг снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. <…> Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилета. Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Кроме того, обстрелу подверглись Валуйский горокруг, Волохонский район, Краснояжурский и Шебекинский. В результате обстрелов были повреждены: кровля административного здания, крыши, окна, фасады. Также ранены двое гражданских. Основные повреждения пришлись на Шебекинский район. Там разрушениям подверглись шесть домов и четыре машины. Ранее Гладков сообщал об одном пострадавшем из-за обстрелов в Шебекинском районе. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщал, что Киев обстреливает Белгородскую область из-за неудачи в Бахмуте (Артемовске), передает «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 26 мая обстреляли Белгородскую область 229 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Есть раненые. «Грайворонский горокруг снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. <…> Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилета. Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, обстрелу подверглись Валуйский горокруг, Волохонский район, Краснояжурский и Шебекинский. В результате обстрелов были повреждены: кровля административного здания, крыши, окна, фасады. Также ранены двое гражданских. Основные повреждения пришлись на Шебекинский район. Там разрушениям подверглись шесть домов и четыре машины. Ранее Гладков сообщал об одном пострадавшем из-за обстрелов в Шебекинском районе. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщал, что Киев обстреливает Белгородскую область из-за неудачи в Бахмуте (Артемовске), передает «Царьград».