В Крыму назвали Зеленского «успешным вором», сколотившем состояние на конфликте

Глава Крыма Константинов: Зеленский заработал состояние на конфликте с Россией

27 мая 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский «наколядовал» приличные деньги на конфликте с РФ, заявил Владимир Константинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заработал «приличные деньги» на конфликте с Россией, сколотив себе целое состояние на помощи западных стран. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, отметив, что все руководители на Украине «являются ворами». «[Зеленский] наколядовал на этом конфликте [с Россией] приличные деньги. <…> Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Глава Крыма заключил речь словами, что все руководители на Украине — воры. В 2022 году лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти призвал прекратить давать деньги Зеленскому. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить себе выписывать Украине «карт-бланш», находясь в рецессии. Американский журналист Кайл Беккер предложил Зеленскому не выпрашивать деньги у США, а обратиться к своим налогоплательщикам.

Президент Украины Владимир Зеленский заработал «приличные деньги» на конфликте с Россией, сколотив себе целое состояние на помощи западных стран. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, отметив, что все руководители на Украине «являются ворами». «[Зеленский] наколядовал на этом конфликте [с Россией] приличные деньги. <…> Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Глава Крыма заключил речь словами, что все руководители на Украине — воры. В 2022 году лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти призвал прекратить давать деньги Зеленскому. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить себе выписывать Украине «карт-бланш», находясь в рецессии. Американский журналист Кайл Беккер предложил Зеленскому не выпрашивать деньги у США, а обратиться к своим налогоплательщикам.