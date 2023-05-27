В Крыму назвали Зеленского «успешным вором», сколотившем состояние на конфликте

Глава Крыма Константинов: Зеленский заработал состояние на конфликте с Россией
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Владимир Зеленский «наколядовал» приличные деньги на конфликте с РФ, заявил Владимир Константинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заработал «приличные деньги» на конфликте с Россией, сколотив себе целое состояние на помощи западных стран. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, отметив, что все руководители на Украине «являются ворами».

«[Зеленский] наколядовал на этом конфликте [с Россией] приличные деньги. <…> Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Глава Крыма заключил речь словами, что все руководители на Украине — воры.

В 2022 году лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти призвал прекратить давать деньги Зеленскому. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить себе выписывать Украине «карт-бланш», находясь в рецессии. Американский журналист Кайл Беккер предложил Зеленскому не выпрашивать деньги у США, а обратиться к своим налогоплательщикам.

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Президент Украины Владимир Зеленский заработал «приличные деньги» на конфликте с Россией, сколотив себе целое состояние на помощи западных стран. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, отметив, что все руководители на Украине «являются ворами». «[Зеленский] наколядовал на этом конфликте [с Россией] приличные деньги. <…> Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24». Глава Крыма заключил речь словами, что все руководители на Украине — воры. В 2022 году лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти призвал прекратить давать деньги Зеленскому. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить себе выписывать Украине «карт-бланш», находясь в рецессии. Американский журналист Кайл Беккер предложил Зеленскому не выпрашивать деньги у США, а обратиться к своим налогоплательщикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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