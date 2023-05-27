27 мая 2023

Экономист Кущ: Украина не сможет восстановиться после 2024 года

Экономист Кущ поделился мнением о том, что Украина не сможет восстановиться после 2024 года
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, война, разрушения, советская архитектура, сво, город мариуполь, последствия войны
По мнению экономиста, спецоперация должна закончиться в 2024 году Фото:

Украина подходит к моменту, после которого не сможет восстановиться. Такое заявление сделал экономист Алексей Кущ в интервью Александру Шелесту.

«Если [спецоперация — прим. ред.] в 2024-м году не закончится, то мы войдем в такую фазу безвозвратных уже экономических, социальных и демографических потерь, при которых даже успешное завершение [спецоперация — прим. ред.] будет означать, что это будет пиррова победа. То есть, восстановление страны будет практически невозможным», — заключил Кущ.

Ранее экономист высказывался по поводу того, что На Украине обвинили Европу в возможном газовом коллапсе страны. Кущ утверждал, что Европа и Россия виноваты в вероятности возникновения на Украине перебоев с поставками газа.

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Украина подходит к моменту, после которого не сможет восстановиться. Такое заявление сделал экономист Алексей Кущ в интервью Александру Шелесту. «Если [спецоперация — прим. ред.] в 2024-м году не закончится, то мы войдем в такую фазу безвозвратных уже экономических, социальных и демографических потерь, при которых даже успешное завершение [спецоперация — прим. ред.] будет означать, что это будет пиррова победа. То есть, восстановление страны будет практически невозможным», — заключил Кущ. Ранее экономист высказывался по поводу того, что На Украине обвинили Европу в возможном газовом коллапсе страны. Кущ утверждал, что Европа и Россия виноваты в вероятности возникновения на Украине перебоев с поставками газа.
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