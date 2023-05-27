27 мая 2023

The Times разоблачила деятельность ВСУ по подготовке диверсий в России

The Times: ВСУ вербуют пенсионеров и подростков для диверсий в России
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Политолог предположил, что действия ГУР были совершены людьми, которые понятия не имели, что выполняют миссию Фото:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в стране. Об этом сообщил британский политолог Марк Галеотти.

«Украинская военная разведка, похоже, стоит за последними диверсионными атаками в стране. Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Российских подростков, которые утверждают, что не знают, кто им платит, нанимают через социальные сети, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки. Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию», — заявил он для The Times.

По словам Галеотти, растущие амбиции украинской военной разведки начинают тревожить некоторые западные страны. Согласно просочившимся отчетам американской разведки, представителям Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) приходилось пытаться сдерживать Буданова от некоторых атак.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что за атаками диверсантов на Белгородскую область стоит глава украинской разведки Кирилл Буданов. На его руках кровь российских граждан, которые нуждаются в отмщении, заявил Коротченко.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в стране. Об этом сообщил британский политолог Марк Галеотти. «Украинская военная разведка, похоже, стоит за последними диверсионными атаками в стране. Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Российских подростков, которые утверждают, что не знают, кто им платит, нанимают через социальные сети, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки. Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию», — заявил он для The Times. По словам Галеотти, растущие амбиции украинской военной разведки начинают тревожить некоторые западные страны. Согласно просочившимся отчетам американской разведки, представителям Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) приходилось пытаться сдерживать Буданова от некоторых атак. Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что за атаками диверсантов на Белгородскую область стоит глава украинской разведки Кирилл Буданов. На его руках кровь российских граждан, которые нуждаются в отмщении, заявил Коротченко.
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