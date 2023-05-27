Главное управление разведки Министерства обороны Украины под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может стоять за последними диверсионными атаками в стране. Об этом сообщил британский политолог Марк Галеотти.
«Украинская военная разведка, похоже, стоит за последними диверсионными атаками в стране. Хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Российских подростков, которые утверждают, что не знают, кто им платит, нанимают через социальные сети, чтобы они за деньги поджигали железнодорожные распределительные коробки. Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию», —
По словам Галеотти, растущие амбиции украинской военной разведки начинают тревожить некоторые западные страны. Согласно просочившимся отчетам американской разведки, представителям Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) приходилось пытаться сдерживать Буданова от некоторых атак.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что за атаками диверсантов на Белгородскую область стоит глава украинской разведки Кирилл Буданов. На его руках кровь российских граждан, которые нуждаются в отмщении, заявил Коротченко.
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