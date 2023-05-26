Военный эксперт указал, кто стоит за атаками на Белгородскую область

Военный эксперт Коротченко: атаку на Белгородскую область планировал глава украинской разведки Буданов

Кирилл Буданов спланировал атаку украинских диверсантов на Белгородскую область Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

За атаками диверсантов на Белгородскую область стоит глава украинской разведки Кирилл Буданов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.

«Разумеется, вся техника диверсантам предоставлена военной разведкой Украины. Именно военная разведка Украины готовила эту террористическую операцию, а то, что они запустили ее под чужим флагом — не первая и не последняя такая ситуация. Мы можем совершенно четко идентифицировать, кто всем этим занимался, планировал, осуществлял — Кирилл Буданов — начальник главного управления разведки министерства обороны Украины», — сказал Игорь Коротченко.

«На его руках кровь российских граждан, которые нуждаются в отмщении с применением тех средств, которые применяют современные государства для того, чтобы решить проблему ликвидации международных террористов, виновных в гибели мирных граждан», — добавил он.

22 мая украинские диверсанты ворвались в Белгородскую область. В результате нападения не менее 500 домов получили ущерб в Грайворонском городском округе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк ответил, что Киев не обладает информацией о том, где раздобыли технику США диверсанты.