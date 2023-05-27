27 мая 2023

РИАН: бойцы ЗВО пленили солдат ВСУ в Харьковской области

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Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
Бойцы ЗВО доложили о плененных солдатах ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы разведбатальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ в результате атаки на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских военнослужащий. Об этом рассказал один из солдат российского формирования.

«Военнослужащие разведывательного батальона в ходе „набега“ на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен двоих военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщил участник спецоперации в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что на указанной позиции было обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что украинские военные сдались в плен Штурмовой группе ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали на передовую насильственным путем.

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Бойцы разведбатальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ в результате атаки на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских военнослужащий. Об этом рассказал один из солдат российского формирования. «Военнослужащие разведывательного батальона в ходе „набега“ на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен двоих военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщил участник спецоперации в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что на указанной позиции было обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Ранее сообщалось, что украинские военные сдались в плен Штурмовой группе ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали на передовую насильственным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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