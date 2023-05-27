РИАН: бойцы ЗВО пленили солдат ВСУ в Харьковской области

Бойцы разведбатальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ в результате атаки на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских военнослужащий. Об этом рассказал один из солдат российского формирования.
«Военнослужащие разведывательного батальона в ходе „набега“ на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен двоих военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщил участник спецоперации в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что на указанной позиции было обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что украинские военные сдались в плен Штурмовой группе ВС РФ. В разговоре с российскими бойцами они заявили, что не хотят воевать и что попали на передовую насильственным путем.
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