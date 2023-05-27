В Курганской области хотят создать центр добровольцев для борьбы с пожарами

По задумке авторов проекта, спецподготовку в центре получать порядка 300 добровольцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области планируют создать добровольческий центр, который займется подготовкой специалистов для борьбы с пожарами и наводнениями, а также их последствиями. Описание проекта на общую сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, опубликовано на сайте конкурса региональных грантов.

«При необходимости добровольцы центра смогут оперативно войти в состав сил и средств спецслужб для помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера (пожары, наводнения) и их последствий. В организацию в рамках проекта будет закуплено необходимое оборудование, которое позволит развернуть полноценный штаб координации добровольческих сил, участвовать в ликвидации пожаров, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах, оказывать помощь при ликвидации последствий наводнений — откачке и просушке социально-значимых и жилых объектов», — говорится в описании.

Также в центре займутся подготовкой добровольцев, которые будут заниматься профилактикой знаний в области культуры безопасности среди населения, начиная с самого младшего возраста. Пройти подготовку в организации смогут все желающие от 16 лет и старше. Всего планируется обучить около 300 человек.

В регионе продлили запрет на посещение лесов, который изначально был введен из-за пожаров. Ограничение будет действовать до середины июня. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны докладывал о добровольных дружинах, которые помогают в обнаружении пожаров. По его словам, сейчас 700 патрульных групп занимаются обходом границ муниципальных поселений.