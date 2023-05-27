«Известия»: UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт

28 мая 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Официальный уход Visa из России и снижение темпов роста ВВП США привели к увеличению объема трансакций китайской платежной системы. Согласно исследованию экспертов по итогам 2022 года UnionPay впервые опередила своего главного конкурента на рынке дебетовых карт. «В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay — 75,12%», — передают результаты исследований «Известия». В свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в интервью изданию пояснил, что основная причина подобных изменений кроется в росте экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедления ВВП США, а так же в официальном уходе Visa из России. Уточняется, что в исследовании не учитывались трансакций по картам «Мир». Ранее сообщалось, что россияне могут оформить ушедшие из России банковские карты Visa и MasterCard через турецкий сайт. По доверенности предлагается оформить карты в турецких Ziraat bank и Vakif bank. Оформление карты позволит оплачивать покупки за границей.

Официальный уход Visa из России и снижение темпов роста ВВП США привели к увеличению объема трансакций китайской платежной системы. Согласно исследованию экспертов по итогам 2022 года UnionPay впервые опередила своего главного конкурента на рынке дебетовых карт. «В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay — 75,12%», — передают результаты исследований «Известия». В свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в интервью изданию пояснил, что основная причина подобных изменений кроется в росте экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедления ВВП США, а так же в официальном уходе Visa из России. Уточняется, что в исследовании не учитывались трансакций по картам «Мир». Ранее сообщалось, что россияне могут оформить ушедшие из России банковские карты Visa и MasterCard через турецкий сайт. По доверенности предлагается оформить карты в турецких Ziraat bank и Vakif bank. Оформление карты позволит оплачивать покупки за границей.