Подполковник ВС США Дэвис: у Вашингтона есть три основные цели на Украине

23 мая 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

В поставках Киеву оружия нет смысла, считает Дэвис Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основные цели Вашингтона на Украине заключаются в том, чтобы переложить бремя поддержки Киева на Европу, исключить появление мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами зоны проведения СВО. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. «У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — написал Дэвис в своей статье для Responsible Statecraft. Дэвис также напомнил, что в поставках Киеву оружия нет никакого смысла, поскольку они не отвечают национальным интересам США. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Западные страны оказывают активную поддержку ВСУ, поставляя им оружие, а также финансируя их деятельность. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине истребители F-16. Кроме того, словацкий политолог раскрыл главную выгоду от конфликта для США. По его словам, Вашингтон использует украинский конфликт, чтобы модернизировать свой арсенал вооружений Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основные цели Вашингтона на Украине заключаются в том, чтобы переложить бремя поддержки Киева на Европу, исключить появление мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами зоны проведения СВО. Об этом рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. «У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — написал Дэвис в своей статье для Responsible Statecraft. Дэвис также напомнил, что в поставках Киеву оружия нет никакого смысла, поскольку они не отвечают национальным интересам США. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Западные страны оказывают активную поддержку ВСУ, поставляя им оружие, а также финансируя их деятельность. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине истребители F-16. Кроме того, словацкий политолог раскрыл главную выгоду от конфликта для США. По его словам, Вашингтон использует украинский конфликт, чтобы модернизировать свой арсенал вооружений