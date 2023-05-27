Аналитики допустили победу оппозиции во втором туре выборов президента в Турции

В ORC Research допустили победу Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции

27 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу может победить с небольшим отрывом на выборах Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может с небольшим отрывом обойти на выборах своего главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования. По данным аналитического центра ORC Research, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. «Согласно опросу, проведенному ORC Research 24—25 мая, результаты распределения неопределившихся следующие: Кемаль Кылычдароглу: 51,4%, Тайип Эрдоган: 48,6%», — передает результаты центра издание Medyafaresi . Уточняется, что в опросе приняли участие 3950 человек в 28 из 81 турецких провинций. В первом туре голосования Эрдоган получил 49,52%, а его оппонент 44,88%. Ранее стало известно, что в Турции объявлен второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Сам Эрдоган говорил, что в случае победы Кылычдароглу «выиграют террористические организации и американские компании». Он также подчеркнул, что нельзя позволить разрушить единство турецкого народа , передает Pravda.Ru.

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может с небольшим отрывом обойти на выборах своего главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования. По данным аналитического центра ORC Research, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. «Согласно опросу, проведенному ORC Research 24—25 мая, результаты распределения неопределившихся следующие: Кемаль Кылычдароглу: 51,4%, Тайип Эрдоган: 48,6%», — передает результаты центра издание Medyafaresi. Уточняется, что в опросе приняли участие 3950 человек в 28 из 81 турецких провинций. В первом туре голосования Эрдоган получил 49,52%, а его оппонент 44,88%. Ранее стало известно, что в Турции объявлен второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Сам Эрдоган говорил, что в случае победы Кылычдароглу «выиграют террористические организации и американские компании». Он также подчеркнул, что нельзя позволить разрушить единство турецкого народа, передает Pravda.Ru.