Аналитики допустили победу оппозиции во втором туре выборов президента в Турции

В ORC Research допустили победу Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции
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Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу может победить с небольшим отрывом на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может с небольшим отрывом обойти на выборах своего главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования. По данным аналитического центра ORC Research, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов.

«Согласно опросу, проведенному ORC Research 24—25 мая, результаты распределения неопределившихся следующие: Кемаль Кылычдароглу: 51,4%, Тайип Эрдоган: 48,6%», — передает результаты центра издание Medyafaresi. Уточняется, что в опросе приняли участие 3950 человек в 28 из 81 турецких провинций. В первом туре голосования Эрдоган получил 49,52%, а его оппонент 44,88%.

Ранее стало известно, что в Турции объявлен второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Сам Эрдоган говорил, что в случае победы Кылычдароглу «выиграют террористические организации и американские компании». Он также подчеркнул, что нельзя позволить разрушить единство турецкого народа, передает Pravda.Ru.

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может с небольшим отрывом обойти на выборах своего главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования. По данным аналитического центра ORC Research, турецкий оппозиционер набрал уже 51,4% голосов. «Согласно опросу, проведенному ORC Research 24—25 мая, результаты распределения неопределившихся следующие: Кемаль Кылычдароглу: 51,4%, Тайип Эрдоган: 48,6%», — передает результаты центра издание Medyafaresi. Уточняется, что в опросе приняли участие 3950 человек в 28 из 81 турецких провинций. В первом туре голосования Эрдоган получил 49,52%, а его оппонент 44,88%. Ранее стало известно, что в Турции объявлен второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Сам Эрдоган говорил, что в случае победы Кылычдароглу «выиграют террористические организации и американские компании». Он также подчеркнул, что нельзя позволить разрушить единство турецкого народа, передает Pravda.Ru.
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