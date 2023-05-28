Haber7: соперник Эрдогана на пост президента нарушил предвыборный запрет

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Кемаль Кылычдароглу рассылал агитационные SMS от имени своих заместителей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Кандидат в президенты Турции, главный оппонент нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу нарушил запрет на агитацию. Через своих заместителей он рассылал пропагандистские сообщения за несколько часов до второго тура выборов, пишет Haber7.

«Председатель НРП (Народная республиканская партия — прим. URA.RU) Кемаль Кылычдароглу, игнорируя запреты на выборы, начавшиеся в 18:00, вел предвыборную агитацию с помощью SMS. Сообщения он отправил через деятелей партии», — написали в издании.

Уточняется, что кандидат в президенты рассылал SMS жителям города Бурсы от имени своего советника Орхана Сарыбала, отвечающего за сельскохозяйственную политику. В сообщении Кылычдароглу писал, что через шесть месяцев сделает провинцией турецкий город Ингеель.

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Кандидат в президенты Турции, главный оппонент нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу нарушил запрет на агитацию. Через своих заместителей он рассылал пропагандистские сообщения за несколько часов до второго тура выборов, пишет Haber7. «Председатель НРП (Народная республиканская партия — прим. URA.RU) Кемаль Кылычдароглу, игнорируя запреты на выборы, начавшиеся в 18:00, вел предвыборную агитацию с помощью SMS. Сообщения он отправил через деятелей партии», — написали в издании. Уточняется, что кандидат в президенты рассылал SMS жителям города Бурсы от имени своего советника Орхана Сарыбала, отвечающего за сельскохозяйственную политику. В сообщении Кылычдароглу писал, что через шесть месяцев сделает провинцией турецкий город Ингеель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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