Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова прибыли в Свято-Троицкий собор Сургута для церемонии освящения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«В Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута приехали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова», — сообщает корреспондент агентства. На мероприятии также присутствует генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
Церемонию освещения проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Строительство Свято-Троицкого собора в новом облике началось в 2016 году, храм может вместить более полутора тысяч прихожан одновременно.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургут прибыл с визитом патриарх Кирилл. Он провел торжественное богослужение в женском монастыре 27 мая.
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