27 мая 2023
26 мая 2023

Якушев и Комарова прибыли на освещение собора в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай с губернаторами. Сургут, якушев владимир, комарова наталья
Владимир Якушев и Наталья Комарова прибыли в Сургут на освящение собора Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова прибыли в Свято-Троицкий собор Сургута для церемонии освящения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«В Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута приехали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова», — сообщает корреспондент агентства. На мероприятии также присутствует генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Церемонию освещения проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Строительство Свято-Троицкого собора в новом облике началось в 2016 году, храм может вместить более полутора тысяч прихожан одновременно.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургут прибыл с визитом патриарх Кирилл. Он провел торжественное богослужение в женском монастыре 27 мая.

Владимир Богданов, Наталья Комарова и Владимир Якушев в ожидании церемонии
Владимир Богданов, Наталья Комарова и Владимир Якушев в ожидании церемонии
Фото:
Фото:

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова прибыли в Свято-Троицкий собор Сургута для церемонии освящения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «В Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута приехали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова», — сообщает корреспондент агентства. На мероприятии также присутствует генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Церемонию освещения проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Строительство Свято-Троицкого собора в новом облике началось в 2016 году, храм может вместить более полутора тысяч прихожан одновременно. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургут прибыл с визитом патриарх Кирилл. Он провел торжественное богослужение в женском монастыре 27 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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