Пользователи Twitter раскритиковали сенатора США Грэма за его слова о смерти россиян

28 мая 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Комментаторы назвали заявление Линдси Грэма «бесчеловечными» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пользователи Twitter обрушились с критикой на американского сенатора Линдси Грэма после его слов о том, что «смерти россиян — это самая удачная трата денег США». Некоторые комментаторы назвали его военным преступником после этого заявления. «Какой отвратительный кусок мусора. Грэм — грязный военный преступник, это точно», — написал DaremasterCo. С ним солидарен другой пользователь, который задался вопросом, кто вообще может сказать такие «бесчеловечные» слова. «Одна страница учебника истории покажет: он говорит именно то, чего Америка действительно боится лучше всего в эти дни, у них не хватает смелости, чтобы показать лицо, они используют коррумпированных прихвостней, которые верят, что „они свободны“», — уверен Jack_C_Mancino. Следующий комментатор назвал США очередным «боссом мафии, который платит своим силовикам». RowHungJuan предложил позже понаблюдать за тем, какие сделки будут заключаться во время восстановления Украины. Ранее Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «самой удачной тратой денег» Вашингтона, так как это «заканчивается смертью россиян». Свое заявление он сделал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Пользователи Twitter обрушились с критикой на американского сенатора Линдси Грэма после его слов о том, что «смерти россиян — это самая удачная трата денег США». Некоторые комментаторы назвали его военным преступником после этого заявления. «Какой отвратительный кусок мусора. Грэм — грязный военный преступник, это точно», — написал DaremasterCo. С ним солидарен другой пользователь, который задался вопросом, кто вообще может сказать такие «бесчеловечные» слова. «Одна страница учебника истории покажет: он говорит именно то, чего Америка действительно боится лучше всего в эти дни, у них не хватает смелости, чтобы показать лицо, они используют коррумпированных прихвостней, которые верят, что „они свободны“», — уверен Jack_C_Mancino. Следующий комментатор назвал США очередным «боссом мафии, который платит своим силовикам». RowHungJuan предложил позже понаблюдать за тем, какие сделки будут заключаться во время восстановления Украины. Ранее Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «самой удачной тратой денег» Вашингтона, так как это «заканчивается смертью россиян». Свое заявление он сделал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.