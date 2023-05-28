Лукашенко предложил разместить ядерное оружие в Казахстане. Видео

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко призвал Казахстан присоединиться к союзу России и Белоруссии Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Казахстан и другие страны вступать в общий союз с Россией, чтобы ядерного оружия хватило «на всех». Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Никто не имеет [ничего] против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать и все. И будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко в интервью Зарубину. Он уточнил, что такой исход будет уникальным шансом для Казахстана и других стран объединиться.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня существует «феномен» Союзного государства России и Белоруссии. Он уточнил, что у РФ и Белоруссии даже ядерное оружие «одно на двоих».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Казахстан и другие страны вступать в общий союз с Россией, чтобы ядерного оружия хватило «на всех». Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. «Никто не имеет [ничего] против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать и все. И будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко в интервью Зарубину. Он уточнил, что такой исход будет уникальным шансом для Казахстана и других стран объединиться. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня существует «феномен» Союзного государства России и Белоруссии. Он уточнил, что у РФ и Белоруссии даже ядерное оружие «одно на двоих».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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