Лукашенко: перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь началось

Перемещение ядерного оружия из России на территорию республики Беларусь уже началось. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — заявил Александр Лукашенко в эфире «Первого канала». Глава республики отметил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о размещении вооружения. Лукашенко также намекнул, находится ли нестратегическое ядерное вооружение в его стране в данный момент. «Возможно», — подчеркнул он.
Россия и республика Беларусь подписали документ о размещении ядерного вооружения на территории последней. Лукашенко также гарантировал безопасность данного оружия.
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