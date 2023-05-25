Лукашенко: перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь началось

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие начали перемещать на территорию Беларуси Фото:

Перемещение ядерного оружия из России на территорию республики Беларусь уже началось. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — заявил Александр Лукашенко в эфире «Первого канала». Глава республики отметил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о размещении вооружения. Лукашенко также намекнул, находится ли нестратегическое ядерное вооружение в его стране в данный момент. «Возможно», — подчеркнул он.

Россия и республика Беларусь подписали документ о размещении ядерного вооружения на территории последней. Лукашенко также гарантировал безопасность данного оружия.

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Перемещение ядерного оружия из России на территорию республики Беларусь уже началось. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. «Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — заявил Александр Лукашенко в эфире «Первого канала». Глава республики отметил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о размещении вооружения. Лукашенко также намекнул, находится ли нестратегическое ядерное вооружение в его стране в данный момент. «Возможно», — подчеркнул он. Россия и республика Беларусь подписали документ о размещении ядерного вооружения на территории последней. Лукашенко также гарантировал безопасность данного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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