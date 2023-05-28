РВ: армия России нанесла удар возмездия за атаку ВСУ в Брянской области

ВС РФ уничтожили пункты размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Военкоры назвали уничтожение «ударами возмездия» за убийство украинскими военными двух российских офицеров в Брянской области.
«Армия России нанесла удары возмездия по местам базирования ВСУ после убийства русских офицеров в Брянской области», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что российскими силами были уничтожены разведанные здания в населенном пункте Железный мост в Черниговской области. Там противник организовал пункты временного размещения личного состава.
Ранее двое военных погибли при атаке дрона ВСУ на «Ниву» в Брянской области. По сообщениям российских военкоров, автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Он пробил крышу машины и сдетонировал.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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