РВ: армия России нанесла удар возмездия за атаку ВСУ в Брянской области

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ отомстили за убийство двух военных в Брянской области, сообщают российские военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили пункты размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Военкоры назвали уничтожение «ударами возмездия» за убийство украинскими военными двух российских офицеров в Брянской области.

«Армия России нанесла удары возмездия по местам базирования ВСУ после убийства русских офицеров в Брянской области», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что российскими силами были уничтожены разведанные здания в населенном пункте Железный мост в Черниговской области. Там противник организовал пункты временного размещения личного состава.

Ранее двое военных погибли при атаке дрона ВСУ на «Ниву» в Брянской области. По сообщениям российских военкоров, автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Он пробил крышу машины и сдетонировал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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ВС РФ уничтожили пункты размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Военкоры назвали уничтожение «ударами возмездия» за убийство украинскими военными двух российских офицеров в Брянской области. «Армия России нанесла удары возмездия по местам базирования ВСУ после убийства русских офицеров в Брянской области», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что российскими силами были уничтожены разведанные здания в населенном пункте Железный мост в Черниговской области. Там противник организовал пункты временного размещения личного состава. Ранее двое военных погибли при атаке дрона ВСУ на «Ниву» в Брянской области. По сообщениям российских военкоров, автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Он пробил крышу машины и сдетонировал. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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