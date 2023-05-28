28 мая 2023

Главный соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы несправедливыми

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
оппозиционный кандидат Эрдогана заявил о несправедливости выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Выборы президента Турции являются несправедливыми. Об этом после второго тура голосования заявил главный соперник Реджеп Тайип Эрдогана Кемаль Кылычдароглу.

«Турция пережила «самый несправедливый избирательный процесс за последние годы». — цитируют слова выступления Кылычдароглу в Анкаре РИА Новости. Также проигравший кандидат в президенты Турции отметил, что подвергался давлению.

Ранее Эрдоган заявил, что одержал победу во втором туре голосования на выборах президента Турции, которые прошли 28 мая. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Стамбуле. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента.

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Выборы президента Турции являются несправедливыми. Об этом после второго тура голосования заявил главный соперник Реджеп Тайип Эрдогана Кемаль Кылычдароглу. «Турция пережила «самый несправедливый избирательный процесс за последние годы». — цитируют слова выступления Кылычдароглу в Анкаре РИА Новости. Также проигравший кандидат в президенты Турции отметил, что подвергался давлению. Ранее Эрдоган заявил, что одержал победу во втором туре голосования на выборах президента Турции, которые прошли 28 мая. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Стамбуле. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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