Главный соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы несправедливыми

Выборы президента Турции являются несправедливыми. Об этом после второго тура голосования заявил главный соперник Реджеп Тайип Эрдогана Кемаль Кылычдароглу.
«Турция пережила «самый несправедливый избирательный процесс за последние годы». — цитируют слова выступления Кылычдароглу в Анкаре РИА Новости. Также проигравший кандидат в президенты Турции отметил, что подвергался давлению.
Ранее Эрдоган заявил, что одержал победу во втором туре голосования на выборах президента Турции, которые прошли 28 мая. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Стамбуле. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента.
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