28 мая 2023

Эрдоган раскрыл, что могло помешать его победе в выборах

Эрдоган заявил, что «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, флаг рф, флаг турции, триколор, флаг россии, реджеп эрдоган
«Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

«Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу. Об этом заявил лидер Турции Тайип Эрдоган в своем выступлении перед избирателями после победы во втором туре выборов президента.

«Все ловушки, расставленные перед Турцией за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Вы видели, какие союзы создавались против нас в течение нескольких месяцев. Несмотря на это, что произошло? Они потерпели неудачу», — сказал Эрдоган во время выступления перед сторонниками, трансляция которого ведется в Twitter. Кроме того, в своем обращении Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку и назвал турецкий народ сильным и проницательным.

Это не первое заявление Эрдогана после окончания второго тура выборов президента в Турции. Ранее он назвал свою победу в выборах «великой победой Турции». Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу также высказался, назвав выборы президента Турции несправедливыми.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу. Об этом заявил лидер Турции Тайип Эрдоган в своем выступлении перед избирателями после победы во втором туре выборов президента. «Все ловушки, расставленные перед Турцией за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Вы видели, какие союзы создавались против нас в течение нескольких месяцев. Несмотря на это, что произошло? Они потерпели неудачу», — сказал Эрдоган во время выступления перед сторонниками, трансляция которого ведется в Twitter. Кроме того, в своем обращении Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку и назвал турецкий народ сильным и проницательным. Это не первое заявление Эрдогана после окончания второго тура выборов президента в Турции. Ранее он назвал свою победу в выборах «великой победой Турции». Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу также высказался, назвав выборы президента Турции несправедливыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...