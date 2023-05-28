Эрдоган раскрыл, что могло помешать его победе в выборах

Эрдоган заявил, что «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу

29 мая 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

«Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции «Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу. Об этом заявил лидер Турции Тайип Эрдоган в своем выступлении перед избирателями после победы во втором туре выборов президента. «Все ловушки, расставленные перед Турцией за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Вы видели, какие союзы создавались против нас в течение нескольких месяцев. Несмотря на это, что произошло? Они потерпели неудачу», — сказал Эрдоган во время выступления перед сторонниками, трансляция которого ведется в Twitter. Кроме того, в своем обращении Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку и назвал турецкий народ сильным и проницательным. Это не первое заявление Эрдогана после окончания второго тура выборов президента в Турции. Ранее он назвал свою победу в выборах «великой победой Турции». Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу также высказался, назвав выборы президента Турции несправедливыми.

«Грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу. Об этом заявил лидер Турции Тайип Эрдоган в своем выступлении перед избирателями после победы во втором туре выборов президента. «Все ловушки, расставленные перед Турцией за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Вы видели, какие союзы создавались против нас в течение нескольких месяцев. Несмотря на это, что произошло? Они потерпели неудачу», — сказал Эрдоган во время выступления перед сторонниками, трансляция которого ведется в Twitter. Кроме того, в своем обращении Эрдоган поблагодарил граждан Турции за поддержку и назвал турецкий народ сильным и проницательным. Это не первое заявление Эрдогана после окончания второго тура выборов президента в Турции. Ранее он назвал свою победу в выборах «великой победой Турции». Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу также высказался, назвав выборы президента Турции несправедливыми.