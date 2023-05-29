Экономист Велизаде оценил возможности Эрдогана после выборов предложить мирный план по Украине

Турция может удвоить свои усилия по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.
«По Украине позиция Турции останется неизменной. Анкара может даже удвоить свои усилия по поиску мира, особенно на фоне активизации усилий других потенциальных посредников, в частности таких, как Китай», — цитируют Велизаде РИА Новости, комментируя победу кандидата Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая после того, как в рамках первого тура оба кандидата не смогли преодолеть 50-процентный рубеж. По итогам повторного голосования победил действующий президент Турции Эрдоган с 52% голосов. Ранее Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах между украинской и российской стороной. По его словам, Турция готова внести весомый дипломатический вклад в вопрос урегулирования конфликта. Победа Эрдогана — наилучший вариант для дальнейшего противостояния России киевскому режиму, отметил колумнист Эрхан Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete.
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