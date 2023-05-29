Байден решил вопрос госдолга США до конца своего президентского срока

29 мая 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Джо Байден избежал проблем с госдолгом до конца своего президентского срока Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден совершил сделку со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, чем избавил себя от проблем с потолком госдолга до конца своего срока на посту главы государства. Об этом говорит текст внесенного на рассмотрение законопроекта. «Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства — прим. ред.) не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года», — написано в документе, внесенном на рассмотрение в конгресс США, его содержание приводит РИА Новости. Законопроект был внесен после переговоров Байдена и Маккарти. Поскольку выборы в США состоятся в 2024 году и неизвестно кто окажется президентом, а закон будет действовать до 2025 года — до конца президентского срока у Байдена не будет проблем с госдолгом. Ранее Байден сообщил о соглашении, которое предотвратило дефолт в стране. Президент заявил, что оно представляет собой компромисс, а это значит,что все получают то, что хотят. Соглашение предполагает повышение потолка госдолга на два года. Также информацию о договоренности подтвердил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Президент США Джо Байден совершил сделку со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, чем избавил себя от проблем с потолком госдолга до конца своего срока на посту главы государства. Об этом говорит текст внесенного на рассмотрение законопроекта. «Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства — прим. ред.) не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года», — написано в документе, внесенном на рассмотрение в конгресс США, его содержание приводит РИА Новости. Законопроект был внесен после переговоров Байдена и Маккарти. Поскольку выборы в США состоятся в 2024 году и неизвестно кто окажется президентом, а закон будет действовать до 2025 года — до конца президентского срока у Байдена не будет проблем с госдолгом. Ранее Байден сообщил о соглашении, которое предотвратило дефолт в стране. Президент заявил, что оно представляет собой компромисс, а это значит,что все получают то, что хотят. Соглашение предполагает повышение потолка госдолга на два года. Также информацию о договоренности подтвердил спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.