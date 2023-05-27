Байден заявил, что США избежали катастрофического дефолта

Президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса США достигли принципиального соглашения, которое предотвратило катастрофический дефолт в стране. Соответствующее заявление глава государства опубликовал у себя в Twitter.
«Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. <…> И эта договоренность является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — написал Джо Байден.
Ранее стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превышал отметку в 31,42 триллиона долларов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что дефолт в США негативно сказался бы и на российской экономике. Он также отмечал, что не верит в банкротство США.
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