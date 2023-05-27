27 мая 2023

Байден заявил, что США избежали катастрофического дефолта

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден подписал соглашение с республиканцами, чтобы спасти США от дефолта Фото:

Президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса США достигли принципиального соглашения, которое предотвратило катастрофический дефолт в стране. Соответствующее заявление глава государства опубликовал у себя в Twitter.

«Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. <…> И эта договоренность является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — написал Джо Байден.

Ранее стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превышал отметку в 31,42 триллиона долларов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что дефолт в США негативно сказался бы и на российской экономике. Он также отмечал, что не верит в банкротство США.

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Президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса США достигли принципиального соглашения, которое предотвратило катастрофический дефолт в стране. Соответствующее заявление глава государства опубликовал у себя в Twitter. «Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят. <…> И эта договоренность является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест», — написал Джо Байден. Ранее стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превышал отметку в 31,42 триллиона долларов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что дефолт в США негативно сказался бы и на российской экономике. Он также отмечал, что не верит в банкротство США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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