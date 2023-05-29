Эрдоган победил во втором туре президентских выборов: мировая реакция

29 мая 2023 в 08:31 Размер текста - 17 +

Мировые лидеры поздравили Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в стране в 2023 году. Окончательные итоги определились в ходе второго тура, который прошел 28 мая. URA.RU приводит реакцию мировых политиков на повторную победу Эрдогана. Президент РФ Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что Россия готова продолжать с Турцией партнерство. Страны реализуют проект по созданию турецкого газового хаба.

Глава США Джо Байден также высказал слова поздравления турецкому лидеру. В своей речи он акцентировал внимание на теме сотрудничества в качестве союзников по НАТО.

Правительство Японии поздравило Эрдогана с победой на выборах. Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Турцией. В том числе, и в вопросах продвижения мира на Украине.

С победой Эрдогана поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что их страны объединяют узы исторической дружбы, подчеркнув, что партнерские отношения между ними станут еще крепче.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не осталась в стороне от поздравлений. Она понадеялась на развитие отношений между Евросоюзом и Турцией.

Украина также выразила поддержку Эрдогану. Лидер страны Владимир Зеленский уточнил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства в вопросах обеспечения безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей поздравительной речи назвал Турцию союзником. Он рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерских отношений по общим интересам.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что их странам придется преодолеть много трудностей по возвращению мира в Европу. В стороне от президентских выборов в Турции не остались и американские СМИ. Они отметили, что переизбрание Реджепа Эрдогана сохранит натянутые отношения между США и Турцией. В то же время страна является союзником Вашингтона по НАТО. Газета New York Times сообщила, что Эрдоган укрепится в роли движущей силы союзника Штатов по НАТО. Также журналисты отметили, что Турция утвердится как мусульманская страна, которая имеет весомое значение на континентах.

Авторы Washington Post уточнили, что победа Эрдогана показала силу его наиболее лояльных сторонников — консервативных мусульман. Теперь, подчеркнули журналисты, перед Эрдоганом стоит сложная задача — восстановить экономику страны.

Новостной сайт Vox уточнил, что в своей политике турецкий лидер балансирует между партнерскими и лояльными отношениями с западными странами и личными интересами. Авторы написали, что хоть Турция и является давним членом НАТО, однако Эрдоган пытается проводить более независимую внешнюю политику.

Телеканал NBC сообщил, что переизбрание Эрдогана поставило крест на переменах в Турции. Авторы акцентировали внимание, что Анкара сохраняет близкие отношения с Россией.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в стране в 2023 году. Окончательные итоги определились в ходе второго тура, который прошел 28 мая. URA.RU приводит реакцию мировых политиков на повторную победу Эрдогана. В стороне от президентских выборов в Турции не остались и американские СМИ. Они отметили, что переизбрание Реджепа Эрдогана сохранит натянутые отношения между США и Турцией. В то же время страна является союзником Вашингтона по НАТО.