Эрдоган победил во втором туре президентских выборов: мировая реакция

Мировые лидеры поздравили Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах
новость из сюжетаВыборы президента в Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в стране в 2023 году. Окончательные итоги определились в ходе второго тура, который прошел 28 мая. URA.RU приводит реакцию мировых политиков на повторную победу Эрдогана.
- Президент РФ Владимир Путин поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что Россия готова продолжать с Турцией партнерство. Страны реализуют проект по созданию турецкого газового хаба.
- Глава США Джо Байден также высказал слова поздравления турецкому лидеру. В своей речи он акцентировал внимание на теме сотрудничества в качестве союзников по НАТО.
- Правительство Японии поздравило Эрдогана с победой на выборах. Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Турцией. В том числе, и в вопросах продвижения мира на Украине.
- С победой Эрдогана поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что их страны объединяют узы исторической дружбы, подчеркнув, что партнерские отношения между ними станут еще крепче.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не осталась в стороне от поздравлений. Она понадеялась на развитие отношений между Евросоюзом и Турцией.
- Украина также выразила поддержку Эрдогану. Лидер страны Владимир Зеленский уточнил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства в вопросах обеспечения безопасности.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей поздравительной речи назвал Турцию союзником. Он рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерских отношений по общим интересам.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что их странам придется преодолеть много трудностей по возвращению мира в Европу.
В стороне от президентских выборов в Турции не остались и американские СМИ. Они отметили, что переизбрание Реджепа Эрдогана сохранит натянутые отношения между США и Турцией. В то же время страна является союзником Вашингтона по НАТО.
- Газета New York Times сообщила, что Эрдоган укрепится в роли движущей силы союзника Штатов по НАТО. Также журналисты отметили, что Турция утвердится как мусульманская страна, которая имеет весомое значение на континентах.
- Авторы Washington Post уточнили, что победа Эрдогана показала силу его наиболее лояльных сторонников — консервативных мусульман. Теперь, подчеркнули журналисты, перед Эрдоганом стоит сложная задача — восстановить экономику страны.
- Новостной сайт Vox уточнил, что в своей политике турецкий лидер балансирует между партнерскими и лояльными отношениями с западными странами и личными интересами. Авторы написали, что хоть Турция и является давним членом НАТО, однако Эрдоган пытается проводить более независимую внешнюю политику.
- Телеканал NBC сообщил, что переизбрание Эрдогана поставило крест на переменах в Турции. Авторы акцентировали внимание, что Анкара сохраняет близкие отношения с Россией.
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