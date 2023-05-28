28 мая 2023

Байден раскрыл, что ждет от Эрдогана после его победы на выборах

Байден заявил, что надеется на сотрудничество с Турцией в качестве союза по НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джон Байден ждет сотрудничество с Турцией в НАТО Фото:
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Выборы президента в Турции

От переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидают сотрудничества в НАТО. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе поздравления Эрдогана с победой в выборах.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — заявил Байден на своей странице в Twitter.

Ранее китайская газета Global Times заявляла, что США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз. Военно-политический блок будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией, отмечал турецкий аналитик Берджан Тутарю. Он заверил, что альянс разработал план действий для вступления в войну с Россией. В то же время по мнению пресс-секретаря президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калина Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса.

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От переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидают сотрудничества в НАТО. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе поздравления Эрдогана с победой в выборах. «Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — заявил Байден на своей странице в Twitter. Ранее китайская газета Global Times заявляла, что США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз. Военно-политический блок будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией, отмечал турецкий аналитик Берджан Тутарю. Он заверил, что альянс разработал план действий для вступления в войну с Россией. В то же время по мнению пресс-секретаря президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калина Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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