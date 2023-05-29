SHOT: шесть дронов-камикадзе атаковали пропускной пункт в Белгородской области

29 мая 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали границу Белгородской области Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Shot. «ВСУ атаковали боевыми беспилотниками МАПП „Шебекино“. Почти все дроны ударили мимо цели», — предают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел в 50 километрах от границы. Разрушений нет, как и пострадавших. Предполагается, что БПЛА были запущены их села Плетеневка Харьковской области. Оно находится в 1,3 километра от места атаки. URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Днем ранее ВСУ попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Для этого они использовали ударный беспилотник. Украина нередко атакует приграничные территории с начала СВО.

В Белгородской области шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Shot. «ВСУ атаковали боевыми беспилотниками МАПП „Шебекино“. Почти все дроны ударили мимо цели», — предают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел в 50 километрах от границы. Разрушений нет, как и пострадавших. Предполагается, что БПЛА были запущены их села Плетеневка Харьковской области. Оно находится в 1,3 километра от места атаки. URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Днем ранее ВСУ попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Для этого они использовали ударный беспилотник. Украина нередко атакует приграничные территории с начала СВО.