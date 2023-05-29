SHOT: шесть дронов-камикадзе атаковали пропускной пункт в Белгородской области

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ВСУ атаковали границу Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Shot.

«ВСУ атаковали боевыми беспилотниками МАПП „Шебекино“. Почти все дроны ударили мимо цели», — предают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел в 50 километрах от границы. Разрушений нет, как и пострадавших.

Предполагается, что БПЛА были запущены их села Плетеневка Харьковской области. Оно находится в 1,3 километра от места атаки.

URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Днем ранее ВСУ попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Для этого они использовали ударный беспилотник. Украина нередко атакует приграничные территории с начала СВО.

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В Белгородской области шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска. Об этом сообщает Shot. «ВСУ атаковали боевыми беспилотниками МАПП „Шебекино“. Почти все дроны ударили мимо цели», — предают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел в 50 километрах от границы. Разрушений нет, как и пострадавших. Предполагается, что БПЛА были запущены их села Плетеневка Харьковской области. Оно находится в 1,3 километра от места атаки. URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Днем ранее ВСУ попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Для этого они использовали ударный беспилотник. Украина нередко атакует приграничные территории с начала СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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