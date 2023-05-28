РИАН: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Украина пыталась взорвать Запорожскую АЭС, сообщил представитель силового ведомства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи ударного беспилотника. Об этом сообщает представитель силового ведомства. БПЛА не долетел до ЗАЭС.

«Украинские войска пытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника», — сообщил представитель. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ударный аппарат нес на себе гранату, которая могла сдетонировать дистанционно с пульта. Сам беспилотник удалось сбить. Он не долетел полкилометра до Запорожской АЭС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждал, что Киев готовит операцию по захвату АЭС. Он уточнил, что Украина хочет устроить провокацию на ЗАЭС, обвинив в ней Россию.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи ударного беспилотника. Об этом сообщает представитель силового ведомства. БПЛА не долетел до ЗАЭС. «Украинские войска пытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника», — сообщил представитель. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ударный аппарат нес на себе гранату, которая могла сдетонировать дистанционно с пульта. Сам беспилотник удалось сбить. Он не долетел полкилометра до Запорожской АЭС. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждал, что Киев готовит операцию по захвату АЭС. Он уточнил, что Украина хочет устроить провокацию на ЗАЭС, обвинив в ней Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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