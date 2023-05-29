SHOT: ВСУ полтора часа обстреливали Брянскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Ночью ВСУ атаковали Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 28 на 29 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Брянскую область на протяжении полутора часов. Об этом сообщает Shot.

«Ночной атаке подверглось село Чуровичи Климовского района (11 километров от границы — прим. URA.RU)», — пишут авторы канала. По их словам, первая взрывчатка была сброшена около 11 вечера. В ходе атаки повреждения получил КамАЗ, припаркованный неподалеку. Следующий выстрел произошел примерно через полтора часа — ближе к часу ночи. Без повреждений.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

29 мая шесть украинских дронов атаковали пропускной пункт в Белгородской области. Он находится от границы в 50 километрах. Разрушений нет.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 28 на 29 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Брянскую область на протяжении полутора часов. Об этом сообщает Shot. «Ночной атаке подверглось село Чуровичи Климовского района (11 километров от границы — прим. URA.RU)», — пишут авторы канала. По их словам, первая взрывчатка была сброшена около 11 вечера. В ходе атаки повреждения получил КамАЗ, припаркованный неподалеку. Следующий выстрел произошел примерно через полтора часа — ближе к часу ночи. Без повреждений. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. 29 мая шесть украинских дронов атаковали пропускной пункт в Белгородской области. Он находится от границы в 50 километрах. Разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...