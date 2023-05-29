SHOT: ВСУ полтора часа обстреливали Брянскую область

В ночь с 28 на 29 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Брянскую область на протяжении полутора часов. Об этом сообщает Shot.
«Ночной атаке подверглось село Чуровичи Климовского района (11 километров от границы — прим. URA.RU)», — пишут авторы канала. По их словам, первая взрывчатка была сброшена около 11 вечера. В ходе атаки повреждения получил КамАЗ, припаркованный неподалеку. Следующий выстрел произошел примерно через полтора часа — ближе к часу ночи. Без повреждений.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
29 мая шесть украинских дронов атаковали пропускной пункт в Белгородской области. Он находится от границы в 50 километрах. Разрушений нет.
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