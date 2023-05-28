Названы имена главных кандидатов на должности председателей ключевых судов Тюменской области

Андрей Лобанов, который ранее возглавлявший Калининский суд Тюмени, рекомендован квалификационной коллегией на должность председателя Тобольского городского суда. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Аналогичную должность, но в Тобольском районном суде, может занять Станислав Перминов.
«Квалификационной коллегией судей по итогам конкурсов рекомендованы. Лобанов Андрей Владимирович — на должность председателя Тобольского городского суда Тюменской области; Перминов Станислав Геннадьевич — на должность председателя Тобольского районного суда Тюменской области; Меркушева Марина Николаевна — на должность заместителя председателя Омутинского районного суда Тюменской области», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Полякова заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области. Эдуард Ли, который ранее занимал эту должность, планирует возглавить Арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР).
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