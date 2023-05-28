28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Названы имена главных кандидатов на должности председателей ключевых судов Тюменской области

Андрей Лобанов рекомендован на должность председателя Тобольского городского суда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Андрей Лобанов может возглавить Тобольский городской суд Фото:

Андрей Лобанов, который ранее возглавлявший Калининский суд Тюмени, рекомендован квалификационной коллегией на должность председателя Тобольского городского суда. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Аналогичную должность, но в Тобольском районном суде, может занять Станислав Перминов.

«Квалификационной коллегией судей по итогам конкурсов рекомендованы. Лобанов Андрей Владимирович — на должность председателя Тобольского городского суда Тюменской области; Перминов Станислав Геннадьевич — на должность председателя Тобольского районного суда Тюменской области; Меркушева Марина Николаевна — на должность заместителя председателя Омутинского районного суда Тюменской области», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Полякова заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области. Эдуард Ли, который ранее занимал эту должность, планирует возглавить Арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР).

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Андрей Лобанов, который ранее возглавлявший Калининский суд Тюмени, рекомендован квалификационной коллегией на должность председателя Тобольского городского суда. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Аналогичную должность, но в Тобольском районном суде, может занять Станислав Перминов. «Квалификационной коллегией судей по итогам конкурсов рекомендованы. Лобанов Андрей Владимирович — на должность председателя Тобольского городского суда Тюменской области; Перминов Станислав Геннадьевич — на должность председателя Тобольского районного суда Тюменской области; Меркушева Марина Николаевна — на должность заместителя председателя Омутинского районного суда Тюменской области», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Полякова заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской области. Эдуард Ли, который ранее занимал эту должность, планирует возглавить Арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...