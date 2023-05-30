30 мая 2023

Военный историк Широкорад предложил делать дроны из списанных самолетов

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, беспилотник, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Дроны можно делать из списанных самолетов, считает Александр Широкорад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия может воспользоваться в зоне проведения спецоперации на Украине опытом Китая и превратить в дроны списанные бомбардировщики и авиалайнеры. С помощью таких самолетов можно наносить мощные удары, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад.

«Китайцы штук 300 Миг-19, их обозначение J-6, переделали в дроны и сосредоточили силы в районе Тайваня. В случае начала военных действий эти тяжелые истребители, снятые с вооружения, ударят по островному государству. Также я уже год предлагаю переделать наши списанные самолеты, авиалайнеры, например, бомбардировочные Ту-22 в дроны. С помощью них наносить удары», — отметил Александр Широкорад.

По словам специалиста по отечественной артиллерии, такие дроны достаточно бюджетны в производстве. «Там на копейки электроники добавить, она подключится к автопилоту лайнера и все. Это уже дрон», — подчеркнул Широкорад.

Ранее директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал URA.RU о постоянном совершенствовании ВСУ своих дронов. В частности, они начиняют пластидами беспилотники, способные преодолевать большие расстояния, чтобы выводить из строя российские танки.

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Россия может воспользоваться в зоне проведения спецоперации на Украине опытом Китая и превратить в дроны списанные бомбардировщики и авиалайнеры. С помощью таких самолетов можно наносить мощные удары, объяснил в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Китайцы штук 300 Миг-19, их обозначение J-6, переделали в дроны и сосредоточили силы в районе Тайваня. В случае начала военных действий эти тяжелые истребители, снятые с вооружения, ударят по островному государству. Также я уже год предлагаю переделать наши списанные самолеты, авиалайнеры, например, бомбардировочные Ту-22 в дроны. С помощью них наносить удары», — отметил Александр Широкорад. По словам специалиста по отечественной артиллерии, такие дроны достаточно бюджетны в производстве. «Там на копейки электроники добавить, она подключится к автопилоту лайнера и все. Это уже дрон», — подчеркнул Широкорад. Ранее директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал URA.RU о постоянном совершенствовании ВСУ своих дронов. В частности, они начиняют пластидами беспилотники, способные преодолевать большие расстояния, чтобы выводить из строя российские танки.
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