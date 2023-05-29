Командующий пехотой ВСУ Сырский пообещал скорое наступление

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ готовы начать наступление через несколько дней, заявил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует перейти к активным боевым действиям в скором времени. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям», — заявил Александр Сырский. Его слова приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что командующий украинской пехотой посетил лиманское направление.

В Китае заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерпеть поражение, поэтому и не объявляет наступление. Ранее украинский лидер опроверг заявление о том, что Киев уже начал контрнаступление. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает наступления Украины, передает телеканал 360.

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Украина планирует перейти к активным боевым действиям в скором времени. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. «Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям», — заявил Александр Сырский. Его слова приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что командующий украинской пехотой посетил лиманское направление. В Китае заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерпеть поражение, поэтому и не объявляет наступление. Ранее украинский лидер опроверг заявление о том, что Киев уже начал контрнаступление. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает наступления Украины, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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