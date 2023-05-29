Командующий пехотой ВСУ Сырский пообещал скорое наступление

Украина планирует перейти к активным боевым действиям в скором времени. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям», — заявил Александр Сырский. Его слова приводит telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что командующий украинской пехотой посетил лиманское направление.
В Китае заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерпеть поражение, поэтому и не объявляет наступление. Ранее украинский лидер опроверг заявление о том, что Киев уже начал контрнаступление. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает наступления Украины, передает телеканал 360.
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