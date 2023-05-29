AT: Зеленский не решается объявить о контрнаступлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Владимир Зеленский не готов объявить контрнаступление Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, так как боится проиграть России. Об этом пишут журналисты китайской газеты Asia Times.

«Он [Владимир Зеленский] колеблется, несмотря на оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) <…> так как Украина не сможет вести битву в воздухе. Западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что у Украины в наличии несколько видов западного вооружения, включая танки Leopard. Но это не поможет Киеву.

Также по их замечаниям, многие аналитики считают, что русские более укомплектованы и многочисленны. И если Украина начнет контрнаступление, она если и достигнет малых результатов, то большой ценой, уверены авторы китайской газеты.

Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление уже началось. В этот же день, 25 мая, в офисе Зеленского опровергли данное заявление, и это встревожило общественность Украины. В стране проходит массовая мобилизация, пишет «Национальная служба новостей». ВСУ не имеют козырей в ходе предстоящего наступления, сообщает MK.RU.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, так как боится проиграть России. Об этом пишут журналисты китайской газеты Asia Times. «Он [Владимир Зеленский] колеблется, несмотря на оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) <…> так как Украина не сможет вести битву в воздухе. Западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что у Украины в наличии несколько видов западного вооружения, включая танки Leopard. Но это не поможет Киеву. Также по их замечаниям, многие аналитики считают, что русские более укомплектованы и многочисленны. И если Украина начнет контрнаступление, она если и достигнет малых результатов, то большой ценой, уверены авторы китайской газеты. Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление уже началось. В этот же день, 25 мая, в офисе Зеленского опровергли данное заявление, и это встревожило общественность Украины. В стране проходит массовая мобилизация, пишет «Национальная служба новостей». ВСУ не имеют козырей в ходе предстоящего наступления, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...