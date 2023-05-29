AT: Зеленский не решается объявить о контрнаступлении

29 мая 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не готов объявить контрнаступление Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, так как боится проиграть России. Об этом пишут журналисты китайской газеты Asia Times. «Он [Владимир Зеленский] колеблется, несмотря на оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) <…> так как Украина не сможет вести битву в воздухе. Западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что у Украины в наличии несколько видов западного вооружения, включая танки Leopard. Но это не поможет Киеву. Также по их замечаниям, многие аналитики считают, что русские более укомплектованы и многочисленны. И если Украина начнет контрнаступление, она если и достигнет малых результатов, то большой ценой, уверены авторы китайской газеты. Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление уже началось. В этот же день, 25 мая, в офисе Зеленского опровергли данное заявление, и это встревожило общественность Украины. В стране проходит массовая мобилизация, пишет «Национальная служба новостей». ВСУ не имеют козырей в ходе предстоящего наступления, сообщает MK.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, так как боится проиграть России. Об этом пишут журналисты китайской газеты Asia Times. «Он [Владимир Зеленский] колеблется, несмотря на оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) <…> так как Украина не сможет вести битву в воздухе. Западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что у Украины в наличии несколько видов западного вооружения, включая танки Leopard. Но это не поможет Киеву. Также по их замечаниям, многие аналитики считают, что русские более укомплектованы и многочисленны. И если Украина начнет контрнаступление, она если и достигнет малых результатов, то большой ценой, уверены авторы китайской газеты. Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление уже началось. В этот же день, 25 мая, в офисе Зеленского опровергли данное заявление, и это встревожило общественность Украины. В стране проходит массовая мобилизация, пишет «Национальная служба новостей». ВСУ не имеют козырей в ходе предстоящего наступления, сообщает MK.RU.