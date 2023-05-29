Токаев счел шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

Астана не видит необходимости вступать в Союзное государство России и республики Беларусь. Так отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить в объединение.
«На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет», — подчеркнул Токаев. Его ответ
Он подчеркнул, что у Казахстана есть другие альтернативы, куда можно вступить. Например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Казахстан ведет с Москвой прежде всего торговые отношения, уточник Токаев.
28 мая Лукашенко предложил Токаеву вступить в союз Москвы и Минска. По словам белорусского президента, это нужно для того, чтобы Казахстан получил ядерное вооружение от своих потенциальных партнеров.
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