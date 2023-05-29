Токаев счел шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев оценил предложение присоединится к Союзному государству как шутку Фото:

Астана не видит необходимости вступать в Союзное государство России и республики Беларусь. Так отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить в объединение.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет», — подчеркнул Токаев. Его ответ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Он подчеркнул, что у Казахстана есть другие альтернативы, куда можно вступить. Например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Казахстан ведет с Москвой прежде всего торговые отношения, уточник Токаев.

28 мая Лукашенко предложил Токаеву вступить в союз Москвы и Минска. По словам белорусского президента, это нужно для того, чтобы Казахстан получил ядерное вооружение от своих потенциальных партнеров.

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Астана не видит необходимости вступать в Союзное государство России и республики Беларусь. Так отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить в объединение. «На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет», — подчеркнул Токаев. Его ответ опубликован на официальном сайте правительства страны. Он подчеркнул, что у Казахстана есть другие альтернативы, куда можно вступить. Например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Казахстан ведет с Москвой прежде всего торговые отношения, уточник Токаев. 28 мая Лукашенко предложил Токаеву вступить в союз Москвы и Минска. По словам белорусского президента, это нужно для того, чтобы Казахстан получил ядерное вооружение от своих потенциальных партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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