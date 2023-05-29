Военный эксперт Кнутов объяснил, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен. Видео

Военный эксперт Кнутов: украинские военные сдаются в плен из-за действий командования

29 мая 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Украинские военные сдаются в плен из-за действий своего командования, заявил эксперт Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты массово сдаются в плен из-за действий своих командиров. Об этом заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. «На Украине сейчас мобилизуют достаточно много военнослужащих, которые являются выходцами из пророссийских регионов. <…> А люди, которые настроены пророссийски, не очень хотят погибать за либеральные ценности США и режим Зеленского. Поэтому происходит такая сдача в плен», — заявил Юрий Кнутов «Пятому каналу». Он подчеркивает, что Украина не подготавливает солдат, используя их как пушечное мясо для попытки изматывания российских войск. Второй причиной он считает напряженную ситуацию на линии фронта. По его словам, украинские военные предпочитают прятаться от боевых действий. Он отмечает, что многие командиры ВСУ сдались в плен или погибли. «[Действия командования ВСУ] — это попытка избавиться от русскоязычного населения, призванного из русскоязычных областей. То есть русские убивают русских. <…> Там же призывают не мальчиков 18-летних, а взрослых людей, которые в состоянии разобраться, что к чему. И они больше предпочитают сдачу в плен», — заявил Юрий Кнутов. Он назвал такой подход команджования ВСУ геноцидом русских. Украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Отмечается, что условия в плену лучше, чем на передовой. Ранее солдат 14-й бригады нацгвардии ВСУ Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал об условиях в российском плену. Его удивило человеческое отношение. Он подчеркнул, что киевский режим обманывает военных, когда заявляет о плохом отношении россиян к пленным. Солдат также сообщил, что у ВСУ в Донбассе проблемы с нехваткой оружия, воды и еды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские солдаты массово сдаются в плен из-за действий своих командиров. Об этом заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. «На Украине сейчас мобилизуют достаточно много военнослужащих, которые являются выходцами из пророссийских регионов. <…> А люди, которые настроены пророссийски, не очень хотят погибать за либеральные ценности США и режим Зеленского. Поэтому происходит такая сдача в плен», — заявил Юрий Кнутов «Пятому каналу». Он подчеркивает, что Украина не подготавливает солдат, используя их как пушечное мясо для попытки изматывания российских войск. Второй причиной он считает напряженную ситуацию на линии фронта. По его словам, украинские военные предпочитают прятаться от боевых действий. Он отмечает, что многие командиры ВСУ сдались в плен или погибли. «[Действия командования ВСУ] — это попытка избавиться от русскоязычного населения, призванного из русскоязычных областей. То есть русские убивают русских. <…> Там же призывают не мальчиков 18-летних, а взрослых людей, которые в состоянии разобраться, что к чему. И они больше предпочитают сдачу в плен», — заявил Юрий Кнутов. Он назвал такой подход команджования ВСУ геноцидом русских. Украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Отмечается, что условия в плену лучше, чем на передовой. Ранее солдат 14-й бригады нацгвардии ВСУ Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал об условиях в российском плену. Его удивило человеческое отношение. Он подчеркнул, что киевский режим обманывает военных, когда заявляет о плохом отношении россиян к пленным. Солдат также сообщил, что у ВСУ в Донбассе проблемы с нехваткой оружия, воды и еды.