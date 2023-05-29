Политолог Макеева: на новом сроке Эрдогану придется определиться, на чьей он стороне

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на новом президентском сроке придется выбирать, на чьей стороне быть: Запада или России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.
«Эрдоган задумается, сотрудничество с кем в долгосрочной перспективе в интересах его страны, задумается, стоит ли являться инструментом американских геополитических авантюр, либо стоит обратить свое внимание на Россию и сделать правильный выбор. Тут Россия должна проявить наиболее активную позицию в плане того, чтобы сдвинуть его многовекторность в сторону однозначного пророссийского вектора. В отличие от прозападного кандидата [на выборах в Турции Кемаля] Кылычдароглу, Эрдоган не является прозападным политиком, но также не является и пророссийским. Таким образом, в его случае есть с чем работать. Исход выборов можно вполне воспринимать как перезапуск российско-турецких отношений», — заявила Макеева.
Показать, на чьей стороне Эрдоган, ему удастся, решив вопрос со вступлением Швеции в НАТО, отметила политолог. «На Эрдогана будут очень серьезно давить, учитывая то, что Турция член НАТО и Турция блокирует [вступление Швеции в НАТО]. На него будут давить, и это станет моментом истины. По позиции Эрдогана в этом вопросе можно будет сделать вывод, как в дальнейшем он будет строить отношения с Россией», — заключила собеседница агентства.
Ранее Эрдоган одержал победу на президентских выборах. Окончательные итоги определились в ходе второго тура, который прошел 28 мая.
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