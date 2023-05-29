29 мая 2023

Мишустин поддержал дружбу Свердловской области и Южной Осетии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, мишустин михаил
Мишустин подписал распоряжение о заключении сотрудничества между регионами Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение властей Свердловской области о заключении сотрудничества с Южной Осетией. Об этом следует из распоряжения, который опубликован на сайте правовой информации РФ.

«В соответствии со статьей „О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ“ согласиться с предложением правительства Свердловской области о заключении соглашения между этим регионом и Южной Осетии», — следует из распоряжения. Свердловская область нарастит торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Южной Осетией.

Ранее власти Свердловской области договорились о расширении сотрудничества с Арменией. В условиях санкций Урал будет развивать торговлю и туризм с дружественной страной. В апреле 2022-го такое же соглашение было достигнуто с Белоруссией.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение властей Свердловской области о заключении сотрудничества с Южной Осетией. Об этом следует из распоряжения, который опубликован на сайте правовой информации РФ. «В соответствии со статьей „О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ“ согласиться с предложением правительства Свердловской области о заключении соглашения между этим регионом и Южной Осетии», — следует из распоряжения. Свердловская область нарастит торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Южной Осетией. Ранее власти Свердловской области договорились о расширении сотрудничества с Арменией. В условиях санкций Урал будет развивать торговлю и туризм с дружественной страной. В апреле 2022-го такое же соглашение было достигнуто с Белоруссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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