Мишустин поддержал дружбу Свердловской области и Южной Осетии

30 мая 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Мишустин подписал распоряжение о заключении сотрудничества между регионами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение властей Свердловской области о заключении сотрудничества с Южной Осетией. Об этом следует из распоряжения, который опубликован на сайте правовой информации РФ. «В соответствии со статьей „О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ“ согласиться с предложением правительства Свердловской области о заключении соглашения между этим регионом и Южной Осетии», — следует из распоряжения. Свердловская область нарастит торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Южной Осетией. Ранее власти Свердловской области договорились о расширении сотрудничества с Арменией. В условиях санкций Урал будет развивать торговлю и туризм с дружественной страной. В апреле 2022-го такое же соглашение было достигнуто с Белоруссией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение властей Свердловской области о заключении сотрудничества с Южной Осетией. Об этом следует из распоряжения, который опубликован на сайте правовой информации РФ. «В соответствии со статьей „О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ“ согласиться с предложением правительства Свердловской области о заключении соглашения между этим регионом и Южной Осетии», — следует из распоряжения. Свердловская область нарастит торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Южной Осетией. Ранее власти Свердловской области договорились о расширении сотрудничества с Арменией. В условиях санкций Урал будет развивать торговлю и туризм с дружественной страной. В апреле 2022-го такое же соглашение было достигнуто с Белоруссией.