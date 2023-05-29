29 мая 2023

Вучич: Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ВС Сербии встали у административной границы с Косовом, заявил Вучич Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Сербия развернула Вооруженные силы у административной границы с Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич.

«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства в ходе экстренного обращения к нации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он отметил, что сербские войска планируют патрулирование намеченных мест и объектов в ближайшее время.

Ранее Вучич заявил, что столкновение Сербии и НАТО является одной из главных целей Приштины. По его мнению, столкновение на севере края организовал премьер Косово Альбин Курти для того, чтобы спровоцировать конфликт между двумя сторонами. По его словам, в столкновениях пострадали 50 человек.

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Сербия развернула Вооруженные силы у административной границы с Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич. «Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства в ходе экстренного обращения к нации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он отметил, что сербские войска планируют патрулирование намеченных мест и объектов в ближайшее время. Ранее Вучич заявил, что столкновение Сербии и НАТО является одной из главных целей Приштины. По его мнению, столкновение на севере края организовал премьер Косово Альбин Курти для того, чтобы спровоцировать конфликт между двумя сторонами. По его словам, в столкновениях пострадали 50 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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