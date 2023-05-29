Вучич: Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом

30 мая 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

ВС Сербии встали у административной границы с Косовом, заявил Вучич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Сербия развернула Вооруженные силы у административной границы с Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич. «Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства в ходе экстренного обращения к нации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он отметил, что сербские войска планируют патрулирование намеченных мест и объектов в ближайшее время. Ранее Вучич заявил, что столкновение Сербии и НАТО является одной из главных целей Приштины. По его мнению, столкновение на севере края организовал премьер Косово Альбин Курти для того, чтобы спровоцировать конфликт между двумя сторонами. По его словам, в столкновениях пострадали 50 человек.

Сербия развернула Вооруженные силы у административной границы с Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич. «Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства в ходе экстренного обращения к нации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он отметил, что сербские войска планируют патрулирование намеченных мест и объектов в ближайшее время. Ранее Вучич заявил, что столкновение Сербии и НАТО является одной из главных целей Приштины. По его мнению, столкновение на севере края организовал премьер Косово Альбин Курти для того, чтобы спровоцировать конфликт между двумя сторонами. По его словам, в столкновениях пострадали 50 человек.