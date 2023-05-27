Полковник Алехин предупредил о прибытии двух корпусов ВСУ для наступления

28 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

ВСУ начали переброску войск в сторону Донбасской дуги, сказал Геннадий Алехин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ближайшее время перейдет в наступление и будет использовать корпуса, которые проходили обучение в странах НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «По моим сведениям, два-три корпуса, которые готовили, в том числе в странах НАТО последние несколько месяцев, уже прибыли для наступления. Конечно, их будут использовать после потери Артемовска. Они перейдут в наступление в ближайшее время. Со стороны Донбасса будут нанесены, на мой взгляд, главные удары. Это будет происходить по двум направлениям. На южном — это Запорожская область, или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки. Туда, по последним данным, перебрасывается большое количество техники и вооружения», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, освобождение Бахмута Россией стало большим ударом для Киева. «Оттуда вышли потрепанные части. Между прочим, там была задействована 21 бригада ВСУ. После потери Артемовска они хотят ударить с другой стороны. По приграничным территориям, например, по Белгороду, — это для отвлечения внимания. Основные будут по линии Донбасской дуги», — подчеркнул полковник запаса. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подготовка контрнаступления ВСУ займет продолжительное время, а сама операция не имеет определенной даты. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий считает, что стоит ожидать его в регионе в течение недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина в ближайшее время перейдет в наступление и будет использовать корпуса, которые проходили обучение в странах НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «По моим сведениям, два-три корпуса, которые готовили, в том числе в странах НАТО последние несколько месяцев, уже прибыли для наступления. Конечно, их будут использовать после потери Артемовска. Они перейдут в наступление в ближайшее время. Со стороны Донбасса будут нанесены, на мой взгляд, главные удары. Это будет происходить по двум направлениям. На южном — это Запорожская область, или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки. Туда, по последним данным, перебрасывается большое количество техники и вооружения», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, освобождение Бахмута Россией стало большим ударом для Киева. «Оттуда вышли потрепанные части. Между прочим, там была задействована 21 бригада ВСУ. После потери Артемовска они хотят ударить с другой стороны. По приграничным территориям, например, по Белгороду, — это для отвлечения внимания. Основные будут по линии Донбасской дуги», — подчеркнул полковник запаса. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подготовка контрнаступления ВСУ займет продолжительное время, а сама операция не имеет определенной даты. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий считает, что стоит ожидать его в регионе в течение недели.