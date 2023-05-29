29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Мэр из ЯНАО проинспектировал объекты, подлежащие благоустройству. Фото

В Салехарде летом 2023 года благоустроят семь дворов и общественных пространств
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, экскаватор, земля, благоустройство, рытье канавы
В Салехарде летом 2023 года обустроят семь дворов и семь общественных пространств Фото:

В Салехарде (ЯНАО) за лето благоустроят семь общественных пространств и семь дворовых территорий. Об этом сообщил Алексей Титовский, совершивший выездную инспекцию по объектам, подлежащим благоустройству.

«Провели выездное совещание с коллегами. В этом году благоустроим в нашем городе семь общественных территорий и семь дворов, на части объектов работы уже начались», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Самые крупные из запланированных проектов — дворовые территории по адресу Подшибякина, 46а и 46б, а также двор по улице Броднева, 28 и 28а. На этих объектах пройдет ремонт междворовых проездов и будут установлены три игровых комплекса для детей. Также обустройство дворов запланировано по адресам: Ямальская, 37; мкр. Б. Кнунянца, 39; Гаврюшина, 13; Республики, 49; Республики, 78; Гаврюшина, 17а, где работы уже начались.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО планируют запустить программу благоустройства больничных городков. В 2023 году реализация программы начнется в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.

Алексей Титовский (справа) обсуждает с коллегами план благоустройства
Алексей Титовский (справа) обсуждает с коллегами план благоустройства
Фото:
Работы по благоустройству дворовых территорий
Работы по благоустройству дворовых территорий
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) за лето благоустроят семь общественных пространств и семь дворовых территорий. Об этом сообщил Алексей Титовский, совершивший выездную инспекцию по объектам, подлежащим благоустройству. «Провели выездное совещание с коллегами. В этом году благоустроим в нашем городе семь общественных территорий и семь дворов, на части объектов работы уже начались», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Самые крупные из запланированных проектов — дворовые территории по адресу Подшибякина, 46а и 46б, а также двор по улице Броднева, 28 и 28а. На этих объектах пройдет ремонт междворовых проездов и будут установлены три игровых комплекса для детей. Также обустройство дворов запланировано по адресам: Ямальская, 37; мкр. Б. Кнунянца, 39; Гаврюшина, 13; Республики, 49; Республики, 78; Гаврюшина, 17а, где работы уже начались. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО планируют запустить программу благоустройства больничных городков. В 2023 году реализация программы начнется в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.
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