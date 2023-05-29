Мэр из ЯНАО проинспектировал объекты, подлежащие благоустройству. Фото

В Салехарде летом 2023 года благоустроят семь дворов и общественных пространств

30 мая 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Салехарде летом 2023 года обустроят семь дворов и семь общественных пространств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) за лето благоустроят семь общественных пространств и семь дворовых территорий. Об этом сообщил Алексей Титовский, совершивший выездную инспекцию по объектам, подлежащим благоустройству. «Провели выездное совещание с коллегами. В этом году благоустроим в нашем городе семь общественных территорий и семь дворов, на части объектов работы уже начались», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Самые крупные из запланированных проектов — дворовые территории по адресу Подшибякина, 46а и 46б, а также двор по улице Броднева, 28 и 28а. На этих объектах пройдет ремонт междворовых проездов и будут установлены три игровых комплекса для детей. Также обустройство дворов запланировано по адресам: Ямальская, 37; мкр. Б. Кнунянца, 39; Гаврюшина, 13; Республики, 49; Республики, 78; Гаврюшина, 17а, где работы уже начались. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО планируют запустить программу благоустройства больничных городков. В 2023 году реализация программы начнется в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале. Алексей Титовский (справа) обсуждает с коллегами план благоустройства Фото: telegram-канал Алексея Титовского Работы по благоустройству дворовых территорий Фото: telegram-канал Алексея Титовского

В Салехарде (ЯНАО) за лето благоустроят семь общественных пространств и семь дворовых территорий. Об этом сообщил Алексей Титовский, совершивший выездную инспекцию по объектам, подлежащим благоустройству. «Провели выездное совещание с коллегами. В этом году благоустроим в нашем городе семь общественных территорий и семь дворов, на части объектов работы уже начались», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Самые крупные из запланированных проектов — дворовые территории по адресу Подшибякина, 46а и 46б, а также двор по улице Броднева, 28 и 28а. На этих объектах пройдет ремонт междворовых проездов и будут установлены три игровых комплекса для детей. Также обустройство дворов запланировано по адресам: Ямальская, 37; мкр. Б. Кнунянца, 39; Гаврюшина, 13; Республики, 49; Республики, 78; Гаврюшина, 17а, где работы уже начались. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО планируют запустить программу благоустройства больничных городков. В 2023 году реализация программы начнется в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.