29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная жара в ЯНАО

Вильфанд: аномальная жара в ЯНАО обусловлена стационарными антициклонами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара
Аномальная жара в ЯНАО установилась из-за стационарного антициклона Фото:

Аномальная жара в ЯНАО связана со стационарными антициклонами, которых становится больше не только в России, но и во всем северном полушарии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жителей севера Сибири с середины недели — примерно с 31 мая — ожидают аномальные волны тепла. В Ямало-Ненецком АО температура может достигать до 30 градусов, что для данного региона редкость. Волны тепла обусловлены стационарными антициклонами, которых становится все больше», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям».

По его словам, жара провоцирует пожароопасную обстановку. Пожары могут возникать и на территориях вечной мерзлоты.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО придет жара и дожди. На территории округа с 26 мая власти ввели особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе до 1 сентября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аномальная жара в ЯНАО связана со стационарными антициклонами, которых становится больше не только в России, но и во всем северном полушарии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Жителей севера Сибири с середины недели — примерно с 31 мая — ожидают аномальные волны тепла. В Ямало-Ненецком АО температура может достигать до 30 градусов, что для данного региона редкость. Волны тепла обусловлены стационарными антициклонами, которых становится все больше», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям». По его словам, жара провоцирует пожароопасную обстановку. Пожары могут возникать и на территориях вечной мерзлоты. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО придет жара и дожди. На территории округа с 26 мая власти ввели особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе до 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...