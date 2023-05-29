Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная жара в ЯНАО

Вильфанд: аномальная жара в ЯНАО обусловлена стационарными антициклонами

30 мая 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Аномальная жара в ЯНАО установилась из-за стационарного антициклона Фото: Размик Закарян © URA.RU Аномальная жара в ЯНАО связана со стационарными антициклонами, которых становится больше не только в России, но и во всем северном полушарии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Жителей севера Сибири с середины недели — примерно с 31 мая — ожидают аномальные волны тепла. В Ямало-Ненецком АО температура может достигать до 30 градусов, что для данного региона редкость. Волны тепла обусловлены стационарными антициклонами, которых становится все больше», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям». По его словам, жара провоцирует пожароопасную обстановку. Пожары могут возникать и на территориях вечной мерзлоты. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО придет жара и дожди. На территории округа с 26 мая власти ввели особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе до 1 сентября.

Аномальная жара в ЯНАО связана со стационарными антициклонами, которых становится больше не только в России, но и во всем северном полушарии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Жителей севера Сибири с середины недели — примерно с 31 мая — ожидают аномальные волны тепла. В Ямало-Ненецком АО температура может достигать до 30 градусов, что для данного региона редкость. Волны тепла обусловлены стационарными антициклонами, которых становится все больше», — сообщил Роман Вильфанд «Известиям». По его словам, жара провоцирует пожароопасную обстановку. Пожары могут возникать и на территориях вечной мерзлоты. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО придет жара и дожди. На территории округа с 26 мая власти ввели особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе до 1 сентября.