СК РФ начал искать запускавших беспилотники в Москве

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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Устанавливаются лица, причастные к атаке беспилотников, сообщили в СК РФ Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Следственный комитет РФ начнет расследование по факту атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

«На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия», — сообщил СК в официальном telegram-канале. Там отметили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщили, что лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Утром по Москве ударили беспилотники. Атаку подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что жителей домов эвакуируют. Также он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

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Следственный комитет РФ начнет расследование по факту атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Об этом сообщили в ведомстве. «На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия», — сообщил СК в официальном telegram-канале. Там отметили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщили, что лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Утром по Москве ударили беспилотники. Атаку подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что жителей домов эвакуируют. Также он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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