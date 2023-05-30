СК РФ начал искать запускавших беспилотники в Москве

30 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Устанавливаются лица, причастные к атаке беспилотников, сообщили в СК РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Следственный комитет РФ начнет расследование по факту атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Об этом сообщили в ведомстве. «На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия», — сообщил СК в официальном telegram-канале. Там отметили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщили, что лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Утром по Москве ударили беспилотники. Атаку подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что жителей домов эвакуируют. Также он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Следственный комитет РФ начнет расследование по факту атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Об этом сообщили в ведомстве. «На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия», — сообщил СК в официальном telegram-канале. Там отметили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщили, что лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Утром по Москве ударили беспилотники. Атаку подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что жителей домов эвакуируют. Также он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.