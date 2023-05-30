СК РФ начал искать запускавших беспилотники в Москве

Следственный комитет РФ начнет расследование по факту атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.
«На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия», — сообщил СК в официальном telegram-канале. Там отметили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщили, что лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Утром по Москве ударили беспилотники. Атаку подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что жителей домов эвакуируют. Также он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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