Собянин: эвакуированные москвичи возвращаются домой

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Жители Москвы возвращаются домой, подчеркнул Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Эвакуированные жители многоквартирных домов в Москве возвращаются домой. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте. В ходе атаки вражеских дронов были установлены незначительные повреждения, дополнил глава города.

Жители домов были эвакуированы после начала атаки беспилотников по Москве. По словам Собянина, жители были вынуждены покинуть свои дома на период проведения экстренных работ. Также мэр города рассказал, что в ходе атаки всего два жителя обратились к медикам за помощью.

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Эвакуированные жители многоквартирных домов в Москве возвращаются домой. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», — написал Сергей Собянин у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте. В ходе атаки вражеских дронов были установлены незначительные повреждения, дополнил глава города. Жители домов были эвакуированы после начала атаки беспилотников по Москве. По словам Собянина, жители были вынуждены покинуть свои дома на период проведения экстренных работ. Также мэр города рассказал, что в ходе атаки всего два жителя обратились к медикам за помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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