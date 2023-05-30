Россиян хотят сажать за съемку беспилотников на видео

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев предложил создать законопроект, благодаря которому за съемку беспилотников на видео граждан будет ждать уголовная ответственность. Об этом он заявил журналистам.
«Я думаю, законы инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку [беспилотников]», — сказал Гурулев журналистам, его слова передает SHOT. Гурулев отметил, что в случае обнаружения БПЛА лучше сообщить об этом спецслужбам.
В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. В Минобороны РФ назвали атаки террористическими. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к произошедшему, пишет телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!