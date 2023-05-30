Россиян хотят сажать за съемку беспилотников на видео

Депутат Гурулев предложил создать закон, запрещающий съемку беспилотников
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В случае обнаружения БПЛА лучше звонить в спецслужбы, заявил Андрей Гурулев Фото:

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев предложил создать законопроект, благодаря которому за съемку беспилотников на видео граждан будет ждать уголовная ответственность. Об этом он заявил журналистам.

«Я думаю, законы инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку [беспилотников]», — сказал Гурулев журналистам, его слова передает SHOT. Гурулев отметил, что в случае обнаружения БПЛА лучше сообщить об этом спецслужбам.

В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. В Минобороны РФ назвали атаки террористическими. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к произошедшему, пишет телеканал 360.

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Депутат Государственной думы Андрей Гурулев предложил создать законопроект, благодаря которому за съемку беспилотников на видео граждан будет ждать уголовная ответственность. Об этом он заявил журналистам. «Я думаю, законы инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку [беспилотников]», — сказал Гурулев журналистам, его слова передает SHOT. Гурулев отметил, что в случае обнаружения БПЛА лучше сообщить об этом спецслужбам. В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. В Минобороны РФ назвали атаки террористическими. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к произошедшему, пишет телеканал 360.
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