Покрас Лампас начал сотрудничать с «Фарфором Сысерти»

30 мая 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Когда Покрас Лампас вновь приедет в регион пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве «Фарфор Сысерти». Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры о его приезде в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. «У нас был запланирован приезд Покраса Лампаса [на май—июнь]. Но сейчас, в связи с разными переменами в проектной деятельности у него и у нас, даты сместились. Мы по-прежнему ведем переговоры [по поводу приезда], придумываем концепцию его работы совместно с нами. Он будет переосмыслять брак — его эта тема очень заинтересовала», — поделилась Рахматулина. Обратить внимание на бракованные изделия решили по той причине, что для производства это очень болезненная тема. Художник же планирует найти решение этой проблемы в рамках «Антихрупкости». Для Покраса Лампаса уже подготовили документ о браке, описали, на каком промежутке он появляется, и сняли видеопрезентацию человека, который перебирал осколки. Ранее стало известно, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь. Последний раз художник приезжал в Екатеринбург в 2020 году, где создал работу в рамках фестиваля «Карт-бланш». Кроме этого, в 2019 году художник нарисовал на площади Первой пятилетки работу «Супрематический крест», которая вызвала недовольство православного сообщества и была частично уничтожена местной администрацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве «Фарфор Сысерти». Кроме этого, до сих пор ведутся переговоры о его приезде в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. «У нас был запланирован приезд Покраса Лампаса [на май—июнь]. Но сейчас, в связи с разными переменами в проектной деятельности у него и у нас, даты сместились. Мы по-прежнему ведем переговоры [по поводу приезда], придумываем концепцию его работы совместно с нами. Он будет переосмыслять брак — его эта тема очень заинтересовала», — поделилась Рахматулина. Обратить внимание на бракованные изделия решили по той причине, что для производства это очень болезненная тема. Художник же планирует найти решение этой проблемы в рамках «Антихрупкости». Для Покраса Лампаса уже подготовили документ о браке, описали, на каком промежутке он появляется, и сняли видеопрезентацию человека, который перебирал осколки. Ранее стало известно, что Покрас Лампас планирует поучаствовать в лаборатории «Антихрупкость» на заводе «Фарфор Сысерти». Его приезд планировался на май—июнь. Последний раз художник приезжал в Екатеринбург в 2020 году, где создал работу в рамках фестиваля «Карт-бланш». Кроме этого, в 2019 году художник нарисовал на площади Первой пятилетки работу «Супрематический крест», которая вызвала недовольство православного сообщества и была частично уничтожена местной администрацией.