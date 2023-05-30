В России врачам запретят проводить операции по смене пола

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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Врачам запретят операции по смене пола Фото:

В России введут законопроект, который запретит медицинским работникам проводить операции по смене пола. Изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков», — прописано в инициативе. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Единственное исключение, по которому разрешены медицинские вмешательства такого рода — это лечения аномалий у детей.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что операции по смене пола недопустимы на территории страны. Он также напомнил, что в стране запрещена ЛГБТ-пропаганда.

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В России введут законопроект, который запретит медицинским работникам проводить операции по смене пола. Изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». «Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков», — прописано в инициативе. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Единственное исключение, по которому разрешены медицинские вмешательства такого рода — это лечения аномалий у детей. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что операции по смене пола недопустимы на территории страны. Он также напомнил, что в стране запрещена ЛГБТ-пропаганда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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