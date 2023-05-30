В России врачам запретят проводить операции по смене пола

В России введут законопроект, который запретит медицинским работникам проводить операции по смене пола. Изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков», — прописано в инициативе. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Единственное исключение, по которому разрешены медицинские вмешательства такого рода — это лечения аномалий у детей.
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что операции по смене пола недопустимы на территории страны. Он также напомнил, что в стране запрещена ЛГБТ-пропаганда.
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