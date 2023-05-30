В Европарламенте заявили, что Зеленский выходит из-под контроля Депутат ЕП Мариани: Зеленский все больше напоминает бешеную собаку 30 мая 2023 в 16:08 Размер текста - 17 + Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что президент Украины похож на бешеную собаку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку. «Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте . Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу. Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами». Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку. «Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте. Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу. Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям