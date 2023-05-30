В Европарламенте заявили, что Зеленский выходит из-под контроля

Депутат ЕП Мариани: Зеленский все больше напоминает бешеную собаку
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что президент Украины похож на бешеную собаку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку.

«Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте. Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу.

Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами».

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку. «Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте. Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу. Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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