Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку.
«Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте. Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу.
Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами».
Поведение президента Украины Владимира Зеленского выходит из-под контроля. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Зеленский, по его словам, напоминает бешеную собаку. «Стратегия Зеленского все больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию», — сказал он на слушании в Европарламенте. Он отметил, что поведение украинского лидера все больше похоже на поведение бешеной собаки, которая приведет к мировому хаосу. Мариани подчеркнул, что у Европы нет подтверждения, что атака на Москву дронами была совершена украинскими бойцами. Он считает, что Украина причастна к этому. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «успешным вором». Константинов считает, что украинский лидер заработал приличные деньги на конфликте с Россией благодаря помощи западных стран. Также он отметил, что все руководители на Украине «являются ворами».