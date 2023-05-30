Главного свердловского представителя ЧВК «Вагнер» вызвали в полицию из-за автопробега

Организатору пробега может грозить административный арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организатора несогласованного автопробега ЧВК «Вагнер», который прошел в Екатеринбурге 28 мая, вызвали в полицию, ему грозит арест. Однако представители организации готовы оказать ему юридическую поддержку, если она потребуется. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на презентации нового проекта ЧВК «Вагнер».

«Автопробег автопробегу рознь. Мы видим очень много машин, которые клеят наклейки „На Берлин“, „Можем повторить“. Но, честно вам скажу, когда боец в нашей кампании едет помянуть и отдать дань памяти своим товарищам, наверное, какие-то моменты можно сгладить с точки зрения администрации города. Я думаю, этот вопрос решаемый. Если вы, журналисты, подключитесь, то вопрос сам себя изживет. Мы с ребятами сейчас собираемся в отпуск, если будет нужна какая-то юридическая помощь, то мы поможем», — заявили представители ЧВК.

Ранее в Екатеринбурге состоялся автопробег, который не согласовало министерство общественной безопасности Свердловской области. В нем приняли участие сотни человек, в финальной точке маршрута — на Северном кладбище Березовского — они возложили цветы на «Аллею Славы» ЧВК «Вагнер».