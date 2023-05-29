В курганском правительстве провели экстренное совещание

30 мая 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Совещание прошло 30 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области 30 мая провели экстренное совещание по безопасности детей на водных объектах. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Проведено экстренное межведомственное совещание по безопасности детей на водных объектах под председательством заместителей губернатора Курганской области: Натальи Кириловой и Станислава Носкова. В ходе обсуждений выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах. Особое внимание уделено вопросу открытия в муниципальных образованиях официальных пляжей с дежурством спасателей», — указано в сообщении. Участники совещания рекомендовали представителям муниципалитетов совместно с представителями правоохранительных органов патрулировать традиционные места для купания, в том числе, несанкционированные. Кириллова попросила представителей ведомств усилить работу с родителями и организовать безопасный отдых для детей Курганской области. Она призвала родителей не оставлять детей без присмотра. Представители власти напомнили, что родителей могут оштрафовать за детей, купающихся в несанкционированных местах. Сумма этого штрафа составляет от 2500 до 5000 рублей. Ранее стало известно, что в Курганской области в мае утонули трое детей. Так, 29 мая двое детей купались без присмотра. Только одного из них удалось спасти. До этого стало известно, что в Каргапольском округе близнец утонул, спасая своего брата из воды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Курганской области 30 мая провели экстренное совещание по безопасности детей на водных объектах. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Проведено экстренное межведомственное совещание по безопасности детей на водных объектах под председательством заместителей губернатора Курганской области: Натальи Кириловой и Станислава Носкова. В ходе обсуждений выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах. Особое внимание уделено вопросу открытия в муниципальных образованиях официальных пляжей с дежурством спасателей», — указано в сообщении. Участники совещания рекомендовали представителям муниципалитетов совместно с представителями правоохранительных органов патрулировать традиционные места для купания, в том числе, несанкционированные. Кириллова попросила представителей ведомств усилить работу с родителями и организовать безопасный отдых для детей Курганской области. Она призвала родителей не оставлять детей без присмотра. Представители власти напомнили, что родителей могут оштрафовать за детей, купающихся в несанкционированных местах. Сумма этого штрафа составляет от 2500 до 5000 рублей. Ранее стало известно, что в Курганской области в мае утонули трое детей. Так, 29 мая двое детей купались без присмотра. Только одного из них удалось спасти. До этого стало известно, что в Каргапольском округе близнец утонул, спасая своего брата из воды.