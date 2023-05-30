Сторонники Эрдогана заняли большинство мест в парламенте Турции 30 мая 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Сторонники президента Турции получили большинство мест в парламенте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента в Турции «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство мест в парламенте нового 28-го созыва. Об этом стало известно с сайта, посвященного выборам нового президента Турции в 2023 году. Партии заняли 323 места из 600. «Партия справедливости и развития заняла 268 мест, Новая партия благоденствия — 5, Партия националистического движения — 50. Народно-республиканская партия — 169, Хорошая партия — 43», — сообщается на сайте . Отмечается, что решение было принято после рассмотрения всех апелляций. Результаты выборов 14 мая по составу парламента нового созыва одобрены комиссией. Они направлены для размещения в официальную газету. Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов Турции. Они состоялись 28 мая. Эрдоган получил более 52% голосов, отметил руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство мест в парламенте нового 28-го созыва. Об этом стало известно с сайта, посвященного выборам нового президента Турции в 2023 году. Партии заняли 323 места из 600. «Партия справедливости и развития заняла 268 мест, Новая партия благоденствия — 5, Партия националистического движения — 50. Народно-республиканская партия — 169, Хорошая партия — 43», — сообщается на сайте. Отмечается, что решение было принято после рассмотрения всех апелляций. Результаты выборов 14 мая по составу парламента нового созыва одобрены комиссией. Они направлены для размещения в официальную газету. Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов Турции. Они состоялись 28 мая. Эрдоган получил более 52% голосов, отметил руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям