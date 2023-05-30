Сторонники Эрдогана заняли большинство мест в парламенте Турции

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство мест в парламенте нового 28-го созыва. Об этом стало известно с сайта, посвященного выборам нового президента Турции в 2023 году. Партии заняли 323 места из 600.
«Партия справедливости и развития заняла 268 мест, Новая партия благоденствия — 5, Партия националистического движения — 50. Народно-республиканская партия — 169, Хорошая партия — 43», — сообщается
Результаты выборов 14 мая по составу парламента нового созыва одобрены комиссией. Они направлены для размещения в официальную газету.
Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов Турции. Они состоялись 28 мая. Эрдоган получил более 52% голосов, отметил руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
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