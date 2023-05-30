Пригожин призвал россиян не расслабляться после взятия Артемовска

30 мая 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин считает, что расслабляться после взятия Артемовска не стоит Фото: Московец Илья © URA.RU Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не расслабляться россиян. По мнению главы ЧВК, многие будто выдохнули после взятия Артемовска (Бахмута), отметил он отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, стали ли мужчины охотнее вступать в ряды «Вагнера». «Чуть-чуть пошло на подъем. Объясню почему: до взятия Бахмута люди приходили [в центры ЧВК] со скрипом в зубах и со словами „я еще успею записаться“. А сейчас появилось некое расслабление в обществе, потому что взяли Бахмут, все в порядке. Приду не сегодня [в ряды военнослужащих], приду завтра. Это называется расхолаживание, а внутреннее расхолаживание хуже врага», — отметил Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Он презентовал проект компании «ЧВК „Вагнер“ — второй фронт», а также планирует пообщаться с руководителями местного представительства компании и бойцами. Одно из заявлений, которое сделал Пригожин, было о том, что он не намерен создавать политическую партию.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не расслабляться россиян. По мнению главы ЧВК, многие будто выдохнули после взятия Артемовска (Бахмута), отметил он отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, стали ли мужчины охотнее вступать в ряды «Вагнера». «Чуть-чуть пошло на подъем. Объясню почему: до взятия Бахмута люди приходили [в центры ЧВК] со скрипом в зубах и со словами „я еще успею записаться“. А сейчас появилось некое расслабление в обществе, потому что взяли Бахмут, все в порядке. Приду не сегодня [в ряды военнослужащих], приду завтра. Это называется расхолаживание, а внутреннее расхолаживание хуже врага», — отметил Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Он презентовал проект компании «ЧВК „Вагнер“ — второй фронт», а также планирует пообщаться с руководителями местного представительства компании и бойцами. Одно из заявлений, которое сделал Пригожин, было о том, что он не намерен создавать политическую партию.